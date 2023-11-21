Işıkhan'dan "5 puanlık prim indirimi"ne ilişkin paylaşım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanan 5 puanlık prim indiriminden faydalanan sigortalı sayısının 7 milyon 579 bin kişiye ulaştığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 15:22
Işıkhan'dan
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) işveren ve işçiye destek olarak uygulanan 5 puanlık prim indiriminden bugüne kadar faydalanan kişi sayısını açıkladı. 

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı'nda emek sizden destek bizden. Sosyal Güvenlik Kurumumuzca uygulanan 5 puanlık prim indiriminden bugüne kadar faydalanan sigortalı sayımız 7 milyon 579 bin kişiye ulaştı. Primlerini zamanında ödeyen, işlemlerini yasal süresi içerisinde gerçekleştiren, kayıt dışı işçi çalıştırmayan vatandaşlarımız 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilir. Çalışanın ve üretenin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Işıkhan'ın paylaşımında yer verdiği görselde ise başlangıçtan bugüne 5 puanlık prim indiriminden faydalanan ortalama iş yeri sayısının 1 milyon 47 bine, sağlanan prim indiriminin ise 291 milyar 889 milyon 244 bin 763 liraya ulaştığı belirtildi.

Görselde, bu yılın temmuz-aralık döneminde brüt asgari ücrete göre her bir sigortalı için 670 lira 73 kuruş ile 5 bin 30 lira arasında indirimden yararlanarak yüzde 13,3 daha az prim ödenebileceği kaydedildi.


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