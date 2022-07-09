İSKİ: 13 ve 14 temmuzda şubelerden abonelik işlemleri yapılabilecek

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:00

İSKİ'den yapılan açıklamada, 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren kurumun Kurban Bayramı’nda İstanbulluların rahat ve huzurlu bayram geçirmesi amacıyla gerekli tedbirleri aldığı belirtildi. Bu çerçevede de İSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Şafak Başa başkanlığında yapılan toplantıda bir dizi karar alındı.

Buna göre, 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günleri idari tatil olmasına rağmen, İSKİ’nin kentteki 31 şube müdürlüğünün tamamında abonelik işlemleri için nöbetçi personel görev yapacak. 16 Temmuz Cumartesi günü de her cumartesi olduğu gibi İSKİ şubeleri 08.00-13.00 saatleri arasında İstanbulluların hizmetinde olacak.

İSKİ’nin bayram tatili boyunca aldığı diğer tedbirler şöyle:

- Bayram tatili boyunca her türlü içme suyu ve atık su arızasına hızla müdahale edilecek.

- Kurban satış ve kesim alanları denetlenecek. Herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi adına gereken kontroller sağlanacak.

- Piknik yerleri, mesire alanları ve mezarlıklar gibi halka açık alanlarda yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir alınacak.

- Sahiller, göl ve derelerde kontroller sağlanacak. Kurban kesimi sonrası oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir alınacak.