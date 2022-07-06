İSKİ'den İstanbullulara uyarı: Kurban atıklarını buralara dökmeyin

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:16

İSKİ, kurban atıklarının derelere, yağmur suyu ve atık su kanallarına atılmaması uyarısında bulundu.

İSKİ, Kurban Bayramlarında kesilen kurbanlara ait kanların yağmursuyu hatlarına ve derelere dökülmemesi için şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul’da yağmursuyu hatlarındaki sular dere, baraj ve sahillere ulaşmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramlarında kesilen kurbanlara ait kanların yağmursuyu hatlarına ve derelere dökülmesi İstanbul Sahillerinde olumsuz görüntülere sebep olmuştur. Yine derelere atılan gübre, saman gibi katı atıklar dereleri kirletmektedir. Bu tür olumsuzlukların tekrar yaşanmaması adına, çevre ve insan sağlığı açısından kurban atık ve kanlarının yağmursuyu hatları ve derelere dökülmemesi önem arz etmektedir. İstanbulluların bu konuda hassasiyet göstereceğini umuyor, tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz".