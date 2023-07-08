İŞKUR açıkladı! İlk 5 ayda 700 bin emekçi işten atıldı

Yayınlanma: 08.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.07.2023 - 03:02

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) dün yayımladığı Haziran 2022 ile ilgili “Aylık İstatistik Bülteni”ne göre işten çıkartıldığı için bu kuruma işsizlik ödeneği almak üzere başvuran emekçi sayısı ilk 5 ayda 696 bin 630 kişi oldu.

Sadece Mayıs 2023’teki başvuru sayısı da 121 bin 690 kişi. Ödenekle ilgili ağır koşulları karşılayarak “işsizlik ödeneği hak eden” emekçi sayısı ise ilk 5 ayda 302 bin 81, mayısta 58 bin 474 kişide kaldı.

Yine bültene göre Haziran 2023 sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla kayıtlı işsiz sayısı yüzde 27.1 düşüşle 2.6 milyon kişi oldu. Ancak Haziran 2023’te geçen yılın aynı ayına kıyasla “açık iş” sayısı yüzde 15.4 düşüle 200 bin 64 adet, “işe yerleştirme” sayısı yüzde 40.1 düşüşle 92 bin 266 kişi oldu.