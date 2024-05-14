İŞKUR: Kayıtlı işsiz sayısı nisanda arttı
İŞKUR verilerine göre, nisan ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 322 bin 919 kişi oldu.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası ve İstatistik Daire Başkanlığı, Nisan 2024 İstatistik Bülteni'nin yayımladı.
Nisan ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 322 bin 919 kişi olmuştur. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,6’sı erkek, yüzde 50,4’ü kadın, yüzde 21,2’si 15-24 yaş grubundadır. Mart ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 334 bin 580 kişi olarak açıklanmıştı.
Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 63.105’i (yüzde 62,7) erkek, 37.496’sı (yüzde 37,3) kadın olmak üzere 100.601 işe yerleşme gerçekleşti. 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 435.122 işe yerleştirmeye aracılık edildi.
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