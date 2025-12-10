İŞKUR raporu açıkladı: En çok çalışan aranan meslekler belli oldu!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kasım 2025 raporunu yayımlayarak işgücü piyasasındaki güncel görünümü ortaya koydu. Yılın ilk 11 ayında toplam 2 milyon 272 bin 271 açık iş kuruma bildirilirken, yalnızca kasım ayında 169 bin 534 yeni açık iş ilanı oluşturuldu. Açık işlerin yüzde 98,6’sının özel sektörden gelmesi dikkat çekti.

Raporda özellikle turizm, hizmet, perakende ve imalat sektörlerinde işgücü talebinin güçlü seyrettiği vurgulandı. Bu alanlarda hem işveren tarafından bildirilen açık işlerde hem de iş arayanların başvurularında yoğun hareketlilik gözlendi.

KASIM AYINDA İŞE YERLEŞTİRMELER ARTTI Kasım ayında İŞKUR aracılığıyla 98 bin 587 kişi işe yerleştirildi. Bu yerleştirmelerin 57 bin 27’sini erkekler, 41 bin 560’ını kadınlar oluşturdu. Ocak–Kasım 2025 döneminde ise toplam 1 milyon 396 bin 949 işe yerleştirme gerçekleştirildi.

İMALAT SEKTÖRÜ İSTİHDAMDA İLK SIRADA Verilere göre, hem açık iş bildirimlerinde hem de işe yerleştirmelerde en yüksek pay imalat sektöründe gerçekleşti. Ocak–kasım döneminde imalat sanayisine ait açık iş sayısı 801 bin 644 olarak kayda geçti.

GÜVENLİK, TURİZM VE PERAKENDEDE TALEP YÜKSEK Meslek bazlı veriler de benzer bir tablo ortaya koydu. Turizm ve otelcilik elemanı, Özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi en fazla talep edilen meslekler arasında yer aldı.

EN ÇOK AÇIK İŞ BULUNAN MESLEKLER Ekim 2025 itibarıyla en fazla açık iş bildirilen meslekler şöyle sıralandı:

Turizm ve otelcilik elemanı – 79 bin 219

Özel güvenlik görevlisi (silahsız) – 78 bin 94

Reyon görevlisi – 56 bin 250

Servis elemanı (garson) – 53.490

Güvenlik görevlisi – 46 bin 6

Satış elemanı / danışmanı – 39 bin 953

Konfeksiyon işçisi – 36 bin 392

Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle) – 35 bin 352