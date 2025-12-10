Cumhuriyet Gazetesi Logo
İŞKUR raporu açıkladı: En çok çalışan aranan meslekler belli oldu!
10.12.2025 11:24:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
İŞKUR’un yayımladığı son rapor, işgücü piyasasında en çok talep gören sektör ve meslekleri ortaya koyuyor. Açık iş ilanlarındaki yoğunluk, özellikle hizmet ve imalat alanlarında hareketli bir döneme işaret ediyor. İşveren talepleri ile işe yerleşme trafiği aynı anda yükseliş gösteriyor. Peki En çok hangi işlerde çalışan arayışı öne çıkıyor? İşte kasım ayı İŞKUR verilerine göre en çok çalışan aranan meslekler...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kasım 2025 raporunu yayımlayarak işgücü piyasasındaki güncel görünümü ortaya koydu. Yılın ilk 11 ayında toplam 2 milyon 272 bin 271 açık iş kuruma bildirilirken, yalnızca kasım ayında 169 bin 534 yeni açık iş ilanı oluşturuldu. Açık işlerin yüzde 98,6’sının özel sektörden gelmesi dikkat çekti.

Raporda özellikle turizm, hizmet, perakende ve imalat sektörlerinde işgücü talebinin güçlü seyrettiği vurgulandı. Bu alanlarda hem işveren tarafından bildirilen açık işlerde hem de iş arayanların başvurularında yoğun hareketlilik gözlendi.

KASIM AYINDA İŞE YERLEŞTİRMELER ARTTI

Kasım ayında İŞKUR aracılığıyla 98 bin 587 kişi işe yerleştirildi. Bu yerleştirmelerin 57 bin 27’sini erkekler, 41 bin 560’ını kadınlar oluşturdu. Ocak–Kasım 2025 döneminde ise toplam 1 milyon 396 bin 949 işe yerleştirme gerçekleştirildi.

İMALAT SEKTÖRÜ İSTİHDAMDA İLK SIRADA

Verilere göre, hem açık iş bildirimlerinde hem de işe yerleştirmelerde en yüksek pay imalat sektöründe gerçekleşti. Ocak–kasım döneminde imalat sanayisine ait açık iş sayısı 801 bin 644 olarak kayda geçti.

GÜVENLİK, TURİZM VE PERAKENDEDE TALEP YÜKSEK

Meslek bazlı veriler de benzer bir tablo ortaya koydu. Turizm ve otelcilik elemanı, Özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi en fazla talep edilen meslekler arasında yer aldı.

EN ÇOK AÇIK İŞ BULUNAN MESLEKLER

Ekim 2025 itibarıyla en fazla açık iş bildirilen meslekler şöyle sıralandı:

  • Turizm ve otelcilik elemanı – 79 bin 219
Özel güvenlik görevlisi (silahsız) – 78 bin 94

  • Reyon görevlisi – 56 bin 250
  • Servis elemanı (garson) – 53.490
  • Güvenlik görevlisi – 46 bin 6
  • Satış elemanı / danışmanı – 39 bin 953
  • Konfeksiyon işçisi – 36 bin 392
  • Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle) – 35 bin 352
  • Perakende satış elemanı (gıda) – 24 bin 41
