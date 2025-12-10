Öcalan İmralı'dan oy oranı paylaştı: 'Hiçbir ittifak DEM Partisiz iktidar olamaz'

DEM Parti İmralı heyeti, 2 Aralık günü İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

Öcalan'ın görüşmede, DEM Parti'nin oy oranına dikkat çektiği ve siyasi partilere seslendiği öğrenildi.

"DEM PARTİ'NİN OY POTANSİYELİ YÜZDE 20"

Mezopotamya Ajansı'nın Ajansa Welat'tan aktardığı habere göre İmralı heyetinin Öcalan ile yaptığı son görüşmede sürecin ikinci aşamasına geçildiği kaydedildi.

Öcalan, "Sürecin ikinci aşamasında bu meseleyle ilgileneceğim. DEM Parti’nin büyük bir potansiyeli var. Kendisine inanmalıdır. Kilit bir partidir. İster Cumhur İttifakı olsun ister Millet İttifakı olsun hiçbiri DEM Partisiz iktidar olamaz. Bunun için de toplumu örgütlemeli ve kendine inanmalı. Oy potansiyeli de yüzde 20’lerdedir" ifadelerini kullandı.

Öcalan ayrıca, "Beni dinleyenlere şunu söylüyorum; Birbirinize karşı silah kullanmayı ahlaki bir çerçevede bırakın. Sorunları akılla ve konuşarak çözün. Şehir, aşiret, aile ve toplum içerisindeki şiddeti reddediyorum. Bu şiddeti de ahlak dışı olarak görüyorum" sözlerini ekledi.

Görüşmede ayrıca demokratik entegrasyon çağrısına dikkat çekildiği aktarıldı. İktidarın 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirdiği süreç kapsamında çıkarılacak yasalar üzerinde durulduğu belirtildi.