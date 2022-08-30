'İşlem geçmişi' sorununun ardından Akbank'tan açıklama

30 Ağustos 2022 Salı, 10:55

Akbank sistemlerinde önceki gün bir tür 'işlem geçmişi' hatası sorunu yaşanmıştı. Meydana gelen bir sorun nedeniyle, binlerce kişi uygulamaya erişimde ve geçmiş işlemleri görüntülemede sorun yaşadığını belirtmişti.

'YATIRILAN PARA HESAPTA GÖZÜKMÜYOR' HATASI

Birçok Akbank müşterisi uygulama üzerinden yaptığı işlemleri görüntüleyemediğini bildiren paylaşımlarda bulunmuştu.

En çok rastlanan sorun ise 'gerçekleştirilen havalelerin ve kredi kartı borç ödemelerinin gözükmemesi' olarak belirtilmişti. Ayrıca birçok kişi de uygulamaya girerken sıkıntı yaşadığını bildirmişti.

AKBANK'TAN CUMHURİYET'E AÇIKLAMA

Söz konusu sorunun gündem olmasının ardından, Akbank'tan açıklama geldi.

Bankanın üst düzey yetkililerinden Cumhuriyet'e yapılan açıklamada; yaşanan sorunun kısa süreli olduğu ve düzeldiği bildirildi.

Öte yandan, sistemde şu an müşterilerin işlemlerini sorunsuz yapabildiği de aktarıldı.