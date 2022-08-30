'İşlem geçmişi' sorununun ardından Akbank'tan açıklama
Önceki gün Akbank müşterilerinin çoğu, mobil bankacılık işlemlerini görüntüleyemediğini söylemiş; özellikle gerçekleştirilen havalelerin ve kredi kartı borç ödemelerinin gözükmediğini söylemişti. Söz konusu sorunun ardından Akbank'tan açıklama geldi. Bankadan Cumhuriyet'e yapılan açıklamada, sorunun kısa süreli olduğu ve çözüldüğü bildirildi.
Akbank sistemlerinde önceki gün bir tür 'işlem geçmişi' hatası sorunu yaşanmıştı. Meydana gelen bir sorun nedeniyle, binlerce kişi uygulamaya erişimde ve geçmiş işlemleri görüntülemede sorun yaşadığını belirtmişti.
'YATIRILAN PARA HESAPTA GÖZÜKMÜYOR' HATASI
Birçok Akbank müşterisi uygulama üzerinden yaptığı işlemleri görüntüleyemediğini bildiren paylaşımlarda bulunmuştu.
En çok rastlanan sorun ise 'gerçekleştirilen havalelerin ve kredi kartı borç ödemelerinin gözükmemesi' olarak belirtilmişti. Ayrıca birçok kişi de uygulamaya girerken sıkıntı yaşadığını bildirmişti.
AKBANK'TAN CUMHURİYET'E AÇIKLAMA
Söz konusu sorunun gündem olmasının ardından, Akbank'tan açıklama geldi.
Bankanın üst düzey yetkililerinden Cumhuriyet'e yapılan açıklamada; yaşanan sorunun kısa süreli olduğu ve düzeldiği bildirildi.
Öte yandan, sistemde şu an müşterilerin işlemlerini sorunsuz yapabildiği de aktarıldı.
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