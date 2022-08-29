Akbank sistemlerinde büyük sorun: 'İşlem geçmişi' görüntülenemiyor...
Gün içinde Akbank müşterilerinin birçoğu mobil bankacılık işlemlerini görüntüleyemediğini söyledi. En çok rastlanan sorun ise sabah saatlerinde gerçekleştirilen havalelerin ve kredi kartı borç ödemelerinin gözükmüyor oluşu oldu.
Yalnızca Türkiye değil, tüm dünya mobil bankacılık sistemini kullanıyor. Bu sayede akıllı telefonlar, tabletler veya bilgisayarlar aracılığı ile istenilen yerden tüm işlemleri halletmek mümkün oluyor. Fakat bazen bu uygulamalarda veya bankaların sistemlerinde problemler yaşanabiliyor.
ShiftDelete'in haberine göre; bunun bir örneği de bugün Türkiye’de meydana geldi.
Akbank sistemlerinde meydana gelen bir problem nedeniyle binlerce kişi uygulamaya erişimde ve geçmiş işlemleri görüntülemede sorun yaşadığını belirtti.
'YATIRILAN PARA HESAPTA GÖZÜKMÜYOR' HATASI
Bugün öğleden sonra birçok Akbank müşterisi uygulama üzerinden yaptığı işlemleri görüntüleyemediğini bildiren paylaşımlarda bulundu.
En çok rastlanan sorun ise sabah saatlerinde gerçekleştirilen havalelerin ve kredi kartı borç ödemelerinin şu anda gözükmüyor oluşu. Ayrıca birçok kişi de uygulamaya girerken sıkıntı yaşadığını bildiriyor.
HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ
Akbank tarafından açıklama yapılması bekleniyor.
İşte müşteriler tarafından sosyal medya üzerinde yapılan bazı paylaşımlar...
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