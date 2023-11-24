Hazırgiyim sektöründe konkordato masaya geldi

Yayınlanma: 24.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.11.2023 - 03:00

TGSD Başkanları Ramazan Kaya ve Sanem Dikmen, 6 Şubat depreminden sonra Adıyaman’da kurdukları konteyner kenti ziyaret ederek kış mevsimine yönelik ihtiyaçları tespit etti.

Kaya burada yaptığı açıklamada, “İnsanlar işini dondurmak zorunda kalıyor. Şu anda herkes konkordato çalışıyor. Kondüsyon düşerse konkordato olur” derken Dikmen de gelecek 6 ayda net olarak oyundan elenenlerin olacağını söyledi.

ÇIKARILACAK KİMSE KALMADI

Gerek yatırım gerekse finansman konusunda hükümetten destek beklediklerini dile getiren Ramazan Kaya’nın konuşmasının satır başları şöyle:

Sektörde yeni istihdam çıkışı olmaz çünkü çıkarılacak adam kalmadı. Özellikle deprem bölgemizdeki illerimiz nitelikli istihdam sorunu yaşıyor.

Bu kadar düşük kapasiteyle çalışmak zarardır. Performansta düşüş var. Böyle bir kaos söz konusu. O yüzden kamudan destek bekliyoruz.

İthalata gelen vergilerin hiçbir caydırıcılığı olmadı, bizi yine enflasyonist ortama itti. Yüzde 30 vergi öderken şimdi yüzde 39 vergi ödüyoruz. Biz mevcut işler için kaynak bulamazken şimdi ithalat için bulmamız gerekiyor.

Pazar çeşitliliğini yakalamazsak ihracatta bugünü bile yakalamamız mümkün değil. Belki seneye 19 milyar dolar yapmayacağız 18 milyara düşeceğiz.

2018 FİYATINI İSTİYORLAR