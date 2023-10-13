Türkiye'nin enerji devi borca batık değiliz dedi konkordato İstedi

Yayınlanma: 13.10.2023 - 09:26

Güncelleme: 13.10.2023 - 09:26

Adana merkezli rüzgâr ve güneş enerjisi alanında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Göktekin Enerji AŞ konkordato talebinde bulundu.

10 Ekim tarihinde Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda üç aylık geçici mühlet kararı çıktı.

ŞİRKET DENETİMİ İÇİN 4 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ ATANDI

HalkTv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, şirket faaliyetlerinin denetimi için Denetçi Eda Özdemir, Hukukçu Ömer Korkut, Mali Müşavir Ramazan Şengül geçici konkordato komiser heyeti olarak atandı.

ŞİRKET İLK OLARAK TAŞERON BİR FİRMAYLA SORUN YAŞADI

Şirketin konkordatoya başvurma sebebi, taşeron bir firma ile yaşadığı sorun sonrası çıkan mahkeme kararı piyasada ‘şirketin darboğaza düştüğü’ söylentilerine neden oldu.

BANKALAR HACİZ KARARI ALDI

Şirketin borca batık olmadığını öne süren Göktekin Enerji AŞ Avukatı İbrahim Birkan Taşkireç “Konkordatoya başvurduktan sonra bile hem çek ödemesi hem kredi ödemleri yapıldı. Şirketin yaşadığı sorun mali sıkıntısından kaynaklanmıyor” iddiasında bulundu. Şirket aleyhine çıkan olumsuz bir karar karar nedeni ile sancılı bir sürecin içine girildiğini aktaran Av. Taşkireç “Haksız yere şirket aleyhine alınan bir karar oldu. Bu karar sonrası, bazı bankalar şirkete yönelik harekete geçti ve bir panik ortamının oluşmasına neden oldu. Öyle ki, vadesi Mart 2024 olan kredi için dahi ihtiyati haciz kararı alındı” dedi. Diğer banka ve alacaklıların da harekete geçebilme olasılığının güçlendiğini aktaran Av. Taşkireç “Durum böyle olunca, bu yola başvurduk” dedi.

2022 CİROSU 2 MİLYAR LİRAYDI

Göktekin Enerji, doğrudan yaptığı güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi santralleri ile son yıllarda adından söz ettirdi. Türkiye’de faaliyet gösteren onlarca büyük sanayi tesisinin çatısına da güneş enerjisi panelleri kuran şirketin 2022 yılı cirosu 1 milyar 954 milyon TL olarak kayda girdi.

FORTUNE 500 LİSTESİNE GİRMİŞTİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin düzenlediği ‘En hızlı büyüyen 100 şirket listesine’ geçen yıl 10’uncu sıradan giren Göktekin Enerji, Fortune 500 listesine de 444’üncü sıradan girdi. Yurtiçi ağırlıklı çalışan şirketin İtalya, Yunanistan ve Romanya’da da enerji santrali kurma hazırlığı vardı.

SAHİBİ KİMDİR?

2015 yılında kurulan 300 milyon lira sermayeli şirketin sahibi Abdullah Göktekin'dir. Adanalı Göktekin ailesinin ticaret geçmişi ise yarım asra dayanıyor. Aile 1979’da Goconik markası ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri üretimi yaptı.