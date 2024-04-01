İSO açıkladı: İmalat göstergesinde sınırlı düşüş

İSO Türkiye imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mart'ta 50 değerini aldı. Endeks Şubat'ta 50,2 olarak kaydedilmişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 10:21
İSO açıkladı: İmalat göstergesinde sınırlı düşüş
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İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mart'ta imalatçılar için faaliyet koşullarının değişmediğine işaret ederken; üretim artış kaydetti, yeni siparişler ile istihdam ise istikrarlı seviyeye yaklaştı.

Talepteki iyileşme işaretleri şirketleri satın alma faaliyetlerini artırmaya teşvik etti ancak stoklar azalmaya devam etti. Enflasyon oranları hafiflese de yüksek seyrini sürdürdü.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, Şubat'ta 50,2 değerini almıştı. İmalat PMI Mart'ta ise 50 değerini alarak hafif düşüş gösterirken, yeni siparişler ve istihdam da hafif iyileşme kaydetti ve istikrarlı seviyeye yaklaştı.

PMI'da 50'nin altında kalan değerler daralmaya, 50'nin üzerinde kalan değerler ise büyümeye işaret ediyor.

Yeni siparişler geçen aya göre hafif yükselse de, dokuz ayın en hafif artışı kaydedildi. Yeni siparişler 49,6 ile eşik değer olan 50'nin altında kaldı. Talepte kaydedilen hafif büyüme bazı şirketleri üretimi ve satın alma faaliyetlerini artırmaya teşvik etti.

Stoklar ılımlı seyretmeye devam etse de, hem alım hem de bitmiş mamüller ilk çeyreğin sonunda azaldı. Kızıldeniz'de görülen aksamalar nedeniyle bazı şirketler girdi temininde gecikmeler yaşadı ve teslimat süreleri üst üste üçüncü ayda da uzadı.

TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesi girdi fiyatlarını artıran önemli bir unsur olurken, bazı şirketler hammadde maliyetlerinin arttığını ifade ettiler. Girdi maliyeti enflasyonu üç ayın dip seviyesine gerilese de keskin seyrini sürdürdü.

Üretim alt endeksi talepte görülen iyileşme işaretleriyle üst üste ikinci ayda da yükseldi. Ancak, artış hafif seviyede gerçekleşirken, Şubat'ta görülen seviyenin altında kaldı. Bazı anket katılımcıları, zorlu ekonomik koşulların sürdüğünü, bu durumun üretim artışlarının kapsamını kısıtladığını belirttiler. Üretim Şubat'taki 52,1 seviyesinden 50,1'e geriledi.

Yeni siparişler Mart'ta hafif gerilese de ilk çeyreğin sonunda istikrarlı seviyeye yaklaştı. Artan fiyatlar ve piyasadaki belirsizliğin yeni siparişlere yönelik çabalar için engel oluşturduğu belirtildi. Yeni siparişler Şubat'taki 49,1 seviyesinden 49,6'ya hafif yükseldi.

Yeni ihracat siparişleri Mart ayında hafif azalırken Mart'taki düşüş dokuz aydır devam eden yavaşlama döneminde kaydedilen en hafif düşüş oldu. Yeni ihracat siparişleri Şubat'taki 49,5'ten 49.7'ye hafif yükseldi.

İstihdam alt endeksi Şubat'taki 48,8 seviyesinden 49,7'ye yükseldi. Bazı şirketler, istifalar ve emeklilikler nedeniyle personel sayısının düştüğünü belirtti.

PMI verilerini değerlendiren S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker "Mart ayı Türk imalatçılar için istikrarlı bir ay oldu. Yeni siparişler istikrarlı seviyeye yaklaşmaya devam ederken, iyileşen tablo üretim ve satın almada hafif artışlara neden oldu. Talepte son zamanlarda görülen eğilimin devam etmesi durumunda yılın ikinci çeyreğinde büyümenin ivme kazanacağını düşünüyoruz" dedi.


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