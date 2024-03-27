Richarlison'dan depresyon ve intihar itirafı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison, Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından depresyona girdiğini söyledi.
Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Richarlison, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Richarlison yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'ndan sonra her şeyin dağıldığını düşündüm, pes etmek istedim. İntihar gibi bir şey söylemeyeceğim. Eğer desteğe ihtiyacınız varsa mutlaka bir psikolog tutun. Öyle ya ada böyle hayat kurtarır." dedi.
'KAFAMDA NELER OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'
Futbolu bırakma noktasına geldiğini söyleyen Brezilyalı oyuncu, "Dünya Kupası sonrası çok fazla atak geçirdim. Kafamda neler olduğunu bilmiyordum. Babama bir ara futbolu bırakacağımı bile söyledim." şeklinde konuştu.
Yıldız futbolcu ayrıca, "Benim bir ön yargım vardı, bunu röportajlarda da dile getirdim. Delirdiğimi sanıyordum! Ailemde bile psikoloğa gidenlerin deli olduğunu düşünenler var. Ama öyle bir şey değil, biriyle konuşmak harika bir durum. Bunu ben keşfettim ve bu hayatımın en iyi keşfi." ifadelerini kullandı.
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