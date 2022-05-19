Enginar üreticisi sıcaklar bastırmadan hasadı bitirmek istiyor
Ege ovalarında bahar bereketini gösteren ürünlerden enginarda hasat telaşını sürdüren Aydınlı üreticiler, daha fazla rekolte için sıcakların erken bastırmamasını umut ediyor.
Türkiye'nin önemli enginar üretim merkezlerinden Aydın'da Efeler ilçesi başta olmak üzere kent genelindeki yaklaşık 10 bin dekar tarlada 9 bin ton enginar üretiliyor. Sezonda yaklaşık 1000 kişinin geçimini sağladığı enginar, çiftçinin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.
Aydın Enginar Üretim Satış Pazarlama Kooperatifi (AYENÜRSA) Başkanı Nuri Adalılar, soğuk havadan dolayı martta başlaması gereken sezonun nisana kaydığını söyledi.
Bu süreçte üç kez don yaşandığını, buna rağmen hasat edilen ürünün kalitesinden memnun olduklarını ifade eden Adalılar, tarla fiyatlarının adet başına 2,5-3 lira seviyesinde olduğunu bildirdi.
Enginarın en fazla İstanbul, Ankara ve İzmir'e gönderildiğini ayrıca konsere fabrikalarından gelen talepleri de karşıladıklarını anlatan Adalılar, şöyle devam etti:
"Sıcaklar basınca kesim yapamıyoruz. 35 derecenin üstüne çıktığında enginardan hayır beklenmez. Ne kadar su verseniz de sıkıntı yaşar. Enginar, bahar ayını seven bir bitkidir. Bu yıl mevsim şartları kötü gitmesine rağmen kalitemiz çok iyi, yüz güldürüyor. Enginarı işleyerek konserve fabrikaları başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Sezonu daha bitirmedik. Eğer sıcaklıklar erken basmazsa 30 milyon adet civarı üretim olur. Diğer türlü 15-20 milyon adet üretim olur bölgede. 2 yıldan beri çok fazla bir artış olmadı."
Adalılar, hava sıcaklığının bugünlerde istedikleri seviyede olduğunu, hazirana kadar böyle devam etmesini dilediklerini sözlerine ekledi.
Enginar alımı için Muğla'dan kente gelen Faruk Yiğit de enginara olan talebin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Bu yıl ürün kalitesinin güzel olduğunu kaydeden Yiğit, girdilerdeki artışa rağmen enginarın satış fiyatının yüksek olmadığını savundu.
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