İsrail-Hamas çatışmalarının piyasalara etkisi! Dolar, altın ve petrol fiyatlarında son durum
Piyasalar haftaya İsrail-Hamas çatışmalarının etkisiyle endişeyle başladı. Çatışmaların etkisiyle yatırımcıların güvenli limanı dolar ve altın fiyatları yükseldi. Petrol fiyatları da küresel enflasyon endişesini artırırken borsalar da negatif bir seyir izlendi.
Piyasalar İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlikle haftaya negatif başlarken, gözler bölgeden gelecek haber akışına çevrildi.
Artan jeopolitik riskler özellikle emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı.
ENFLASYON ENDİŞESİ YARATTI
Brent petrolün varil fiyatı geçen haftayı yüzde 8,7'lik düşüşle kapatmasına karşın, yeni haftaya yüzde 3,4 yükselişle 86,8 dolardan başladı.
Analistler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu kaydetti. Artan petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon endişesini artırabileceğini ifade etti.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlik, emtia fiyatlarında oynaklığı arttırdı. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.650 lira seviyesinden işlem görüyor.
Söz konusu gelişmelerin ardından altının ons fiyatı da yeni haftada yüzde 1'e yakın yükselişle 1.850 dolardan işlem görüyor.
İSRAİL MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZ SATIŞI
Çatışma, İsrail para biriminin gerilemesine de neden oldu.
İsrail şekeli yüzde 2'ye varan düşüş kaydederken İsrail Merkez Bankası para birimindeki oynaklığa müdahale etmek için 30 milyar dolara varan döviz satışı programı açıkladı.
BORSADA ÇATIŞMA ETKİSİ
Borsa İstanbul'da da İsrail-Filistin çatışmasının olumsuz etkisi görüldü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, İsrail-Filistin çatışmasının da etkisiyle güne yüzde 1,94 azalarak 8.300,69 puanla başladı.
Avrupa'daki başlıca borsaların çoğu da Ortadoğu'daki çatışmaların tahvil ve altın gibi güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelime yol açmasıyla ekside açıldı.
DOLAR REKOR KIRDI
Dolar/TL Orta Doğu'da artan gerginlikle zirveyi gördü.
Dolar/TL kuru bankalararası piyasadaki ilk işlemlerde 28,11 seviyesini görerek tüm zamanların rekoruna imza attı.
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