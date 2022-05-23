İsrail Merkez Bankası'ndan beklentilerin üzerinde faiz artırımı kararı
İsrail Merkez Bankası, artan enflasyona karşı agresif mücadelesini sürdürerek politika faizini beklentilerin üzerindeki 40 baz puan artışla %0.75'e çıkardı.
Tüketici fiyatlarındaki güçlü yükseliş trendine karşı ani parasal sıkılaştırma hamlesiyle politika faizini %0.35'ten %0.75'e çıkartan merkez bankası, Nisan ayındaki para politikası toplantısında faizi Covid-19 salgınının başından beri ilk defa artırmıştı.
BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTIŞ YAŞANDI
Reuters'ın anketinde oy kullanan 14 ekonomistin hepsi faiz artırımı beklerken, 11'i %0.25'lik bir artış olacağını tahmin etmişti.
İsrail'de Nisan'da açıklanan yıllık enflasyon %4 ile 11 yılın zirvesine çıkarak hükümetin %1 ila %3'lük enflasyon hedefini aşmıştı.
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