İsrail Merkez Bankası'ndan beklentilerin üzerinde faiz artırımı kararı

İsrail Merkez Bankası, artan enflasyona karşı agresif mücadelesini sürdürerek politika faizini beklentilerin üzerindeki 40 baz puan artışla %0.75'e çıkardı.

Reuters
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:33
İsrail Merkez Bankası'ndan beklentilerin üzerinde faiz artırımı kararı
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Tüketici fiyatlarındaki güçlü yükseliş trendine karşı ani parasal sıkılaştırma hamlesiyle politika faizini %0.35'ten %0.75'e çıkartan merkez bankası, Nisan ayındaki para politikası toplantısında faizi Covid-19 salgınının başından beri ilk defa artırmıştı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Reuters'ın anketinde oy kullanan 14 ekonomistin hepsi faiz artırımı beklerken, 11'i %0.25'lik bir artış olacağını tahmin etmişti.

İsrail'de Nisan'da açıklanan yıllık enflasyon %4 ile 11 yılın zirvesine çıkarak hükümetin %1 ila %3'lük enflasyon hedefini aşmıştı.


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