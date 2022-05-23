Merkez Bankası konut fiyat endeksini açıkladı
Merkez Bankası konut fiyat endeksini açıkladı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 122.0, 111.7 ve 105.9 oranlarında artış kaydetti.
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9.3 oranında artarak 347.5 seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9.3 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 110.0, reel olarak ise yüzde 29.7 oranında arttı.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 29.7 oranında artış gösterdi.
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 9.8, 9.6 ve 10.6 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 122.0, 111.7 ve 105.9 oranlarında arttı.
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