İsrail'e 'ihracat' devam ediyor mu? Bakanlıktan açıklama

Ticaret Bakanlığı, 'yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiğine' dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.

AA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 09:47
İsrail'e 'ihracat' devam ediyor mu? Bakanlıktan açıklama
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Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması getirildiği duyurulmuştu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün sosyal medyada yer verilen "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği"ne dair iddiaların tümüyle yalan olduğu belirtilerek, bunlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Alınan karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait 1019 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatının Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulduğunun anımsatıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ürünlerin ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil işlemleri, 9 Nisan 2024 tarihi saat 09.00'dan itibaren durdurulmuştur. Bu kapsamda, 9 Nisan 2024 Salı günü sabah saat 09.00 itibarıyla, yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haber içerikleri tümüyle yanlıştır."


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