İşsizlik fonundan faydalanan patronlar, işsizleri geçti: ‘Fon patrona akıyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer’in hazırladığı çalışmaya göre; işsizlik fonundan faydalanan işverenlerin sayısı, işsizleri geçti. İşverenlere 7 ayda işsizlerden 5,2 milyar TL fazla ödeme yapıldı. Yılın ilk altı ayında ödenekten faydalanmak için başvuranların yüzde 52’sini kadınlar oluşturdu. Ödeneğe müracaat eden 109 bin 376 kadından ancak 60 bin 667’si bu haktan faydalanabildi. Taşcıer “İşsiz kalan diplomalı her 10 kadından 4’ü devletin sunduğu işsizlik ödeneğinden faydalanamadı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İŞKUR’un 2025 yılının ilk yarısına ait verileri üzerinden bir çalışma hazırladı. Buna göre; yılın ilk 6 ayında yaklaşık 861 bin kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Ancak sadece 416 bin kişi ödenekten yararlanabildi. Türkiye genç işsizliğiyle de boğuşurken, ödeneğe 25-29 yaş aralığında 188 bin 607 gencin başvurduğu belirtildi. Çalışmasında fonun amacını yitirdiğini de ortaya koyan Taşcıer “İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverenlere farklı kalemlerde aktarılan destek, işsizlere ödenen desteğin 2,1 katına ulaştı.

İşsizlere yılın ilk 7 ayında ödenen toplam tutar 43 milyar 774 milyon TL olurken, aynı dönemde işverenlere aktarılan tutar 48 milyar 994 milyon TL’ye ulaştı. Yani işverenler, işsizlerden 5,2 milyar TL daha fazla destek aldı” ifadelerini kullandı. Ocak-Haziran döneminde geniş tanımlı işsiz sayısının 11 milyon 359 binden 13 milyon 383 bine çıktığı aktarılan çalışmada, aynı dönemde istihdam artışının sadece 20 bin kişiyle sınırlı kaldığı kaydedildi.

DİPLOMALI İŞSİZLER ARTIYOR

Öte yandan, çalışmada diplomalı işsizlere de dikkat çekildi. Taşcıer’in çalışmasına göre; 2025’in ocak-haziran döneminde işsizlik ödeneğine başvuran diplomalı sayısı 210 bin 880 kişiyi buldu. Ayrıca 2025 yılının ilk altı ayında ödenekten faydalanmak için başvuranların yüzde 52’sinin kadın olduğunu aktaran Taşcıer “Müracaat eden 109 bin 376 kadından ancak 60 bin 667’si bu haktan faydalanabildi. Bu durum, işsiz kalan diplomalı her 10 kadından 4’ünün devletin sunduğu işsizlik ödeneğinden faydalanamadığını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Çalışmanın sonunda verileri genel olarak değerlendiren Taşcıer “İşsizlik Fonu’nun amacı işsizlere destek sağlamaktır. Ancak iktidar, fonu işverenlere kaynak aktarım aracı haline getirmiştir. İşsizlik rekor seviyelere ulaşırken, gençlerimiz geleceksiz bırakılırken bu tablo vicdansızlıktır” ifadelerini kullandı.