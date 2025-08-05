İstanbul'da barınma krizi yeniden kapıda: Kiralar yükselişe geçebilir!

Üniversite yerleştirme sürecinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, kiralık ev arayışına erkenden başladı. Özellikle İstanbul'u tercih eden adaylar, yüksek kira fiyatları karşısında ciddi zorluk yaşıyor. Devlet yurtlarının yetersiz kalabileceğini düşünen çok sayıda öğrenci, kiralık evlere yönelirken, sektör uzmanları kira fiyatlarında yeni artışlar olabileceği uyarısında bulundu.

İSTANBUL'DA KİRALAR 100 BİN TL'Yİ AŞIYOR

Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli gibi merkezi ilçelerde kira bedelleri 40 bin TL’nin üzerine çıkarken, bazı bölgelerde bu rakam 100 bin TL’yi geçiyor. Uygun fiyatlı daire arayan öğrenciler ise emlak ofislerine yoğun şekilde başvuruyor.

EVLERİ GÖRMEDEN KİRALAMA DÖNEMİ BAŞLADI

Kira artış beklentisi ve konut arzındaki sıkıntı, öğrencileri evleri görmeden sadece fotoğraflar üzerinden kiralama yapmaya yönlendiriyor. Sektör temsilcileri, "bu yıl 30 bin liraya kiralanabilecek dairelerin bir ay içinde 40-50 bin liraya çıkabileceği" değerlendirmesini paylaşıyor. Aynı bütçeyle geçen yıla göre daha küçük veya eski dairelerin kiralanabildiği belirtiliyor.

UYGUN KİRA İÇİN DOĞU İLLERİ TERCİH EDİLİYOR

Türkiye genelinde kira ortalamasının en düşük olduğu iller arasında Erzurum, Trabzon ve Kayseri öne çıkıyor. Ancak büyükşehirlerde kira fiyatları özellikle üniversite kayıt döneminde hızla yükseliyor.

İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARI İLÇE İLÇE DEĞİŞİYOR

İstanbul'da kiralar ilçelere göre ciddi farklılık gösteriyor. En düşük ortalama kira Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt ve Silivri gibi ilçelerde görülürken, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Üsküdar gibi merkezi yerlerde fiyatlar 100 bin TL’nin üzerine çıkıyor.

İşte İstanbul’da bazı ilçelere göre ortalama kira aralıkları:

Esenyurt: 10.000 TL – 45.000 TL

10.000 TL – 45.000 TL Avcılar: 11.500 TL – 59.000 TL

11.500 TL – 59.000 TL Arnavutköy: 13.500 TL – 39.500 TL

13.500 TL – 39.500 TL Başakşehir: 13.500 TL – 75.000 TL

13.500 TL – 75.000 TL Küçükçekmece: 13.000 TL – 80.000 TL

13.000 TL – 80.000 TL Silivri: 14.000 TL – 35.000 TL

14.000 TL – 35.000 TL Sancaktepe: 14.000 TL – 60.500 TL

14.000 TL – 60.500 TL Beylikdüzü: 15.000 TL – 55.000 TL

15.000 TL – 55.000 TL Çatalca: 17.500 TL – 35.000 TL

17.500 TL – 35.000 TL Pendik: 18.000 TL – 65.000 TL

18.000 TL – 65.000 TL Ümraniye: 18.000 TL – 82.500 TL

18.000 TL – 82.500 TL Eyüpsultan: 18.500 TL – 105.000 TL

18.500 TL – 105.000 TL Sultanbeyli: 19.500 TL – 40.000 TL

19.500 TL – 40.000 TL Kağıthane: 20.000 TL – 130.000 TL

20.000 TL – 130.000 TL Bağcılar: 20.000 TL – 60.000 TL

20.000 TL – 60.000 TL Gaziosmanpaşa: 20.000 TL – 65.000 TL

20.000 TL – 65.000 TL Çekmeköy: 20.000 TL – 115.000 TL

20.000 TL – 115.000 TL Sultangazi: 21.000 TL – 55.000 TL

21.000 TL – 55.000 TL Ataşehir: 22.500 TL – 120.000 TL

22.500 TL – 120.000 TL Bayrampaşa: 23.000 TL – 45.000 TL

23.000 TL – 45.000 TL Maltepe: 23.000 TL – 84.000 TL

23.000 TL – 84.000 TL Esenler: 24.000 TL – 50.000 TL

24.000 TL – 50.000 TL Fatih: 30.500 TL – 40.000 TL

30.500 TL – 40.000 TL Güngören: 35.000 TL – 54.500 TL

35.000 TL – 54.500 TL Zeytinburnu: 33.000 TL – 177.500 TL

33.000 TL – 177.500 TL Beyoğlu: 25.000 TL – 110.000 TL

25.000 TL – 110.000 TL Bahçelievler: 25.000 TL – 80.000 TL

25.000 TL – 80.000 TL Sarıyer: 25.000 TL – 153.000 TL

25.000 TL – 153.000 TL Kartal: 26.000 TL – 135.000 TL

26.000 TL – 135.000 TL Üsküdar: 26.000 TL – 195.000 TL

26.000 TL – 195.000 TL Beykoz: 27.500 TL – 115.000 TL

27.500 TL – 115.000 TL Şile: 28.000 TL – 40.000 TL

28.000 TL – 40.000 TL Adalar: 44.000 TL – 62.500 TL

44.000 TL – 62.500 TL Kadıköy: 40.000 TL – 135.000 TL

40.000 TL – 135.000 TL Beşiktaş: 42.500 TL – 130.000 TL

42.500 TL – 130.000 TL Şişli: 20.000 TL – 200.000 TL

20.000 TL – 200.000 TL Bakırköy: 59.000 TL – 175.000 TL

TAŞINMA YOĞUNLUĞU KİRALARI DAHA DA ARTIRABİLİR

Yalnızca öğrenciler değil, atama ve kayıt dönemi nedeniyle taşınmayı planlayan aileler de yoğun şekilde ev arıyor. Artan talep, özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde kira fiyatlarının daha da yükselebileceğine işaret ediyor.