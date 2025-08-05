İstanbul'da barınma krizi yeniden kapıda: Kiralar yükselişe geçebilir!

Üniversite yerleştirme sürecinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, kiralık ev arayışına erkenden başladı. Özellikle İstanbul'u tercih eden adaylar, yüksek kira fiyatları karşısında ciddi zorluk yaşıyor. Devlet yurtlarının yetersiz kalabileceğini düşünen çok sayıda öğrenci, kiralık evlere yönelirken, sektör uzmanları kira fiyatlarında yeni artışlar olabileceği uyarısında bulundu.
İSTANBUL'DA KİRALAR 100 BİN TL'Yİ AŞIYOR
Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli gibi merkezi ilçelerde kira bedelleri 40 bin TL’nin üzerine çıkarken, bazı bölgelerde bu rakam 100 bin TL’yi geçiyor. Uygun fiyatlı daire arayan öğrenciler ise emlak ofislerine yoğun şekilde başvuruyor.
EVLERİ GÖRMEDEN KİRALAMA DÖNEMİ BAŞLADI
Kira artış beklentisi ve konut arzındaki sıkıntı, öğrencileri evleri görmeden sadece fotoğraflar üzerinden kiralama yapmaya yönlendiriyor. Sektör temsilcileri, "bu yıl 30 bin liraya kiralanabilecek dairelerin bir ay içinde 40-50 bin liraya çıkabileceği" değerlendirmesini paylaşıyor. Aynı bütçeyle geçen yıla göre daha küçük veya eski dairelerin kiralanabildiği belirtiliyor.
UYGUN KİRA İÇİN DOĞU İLLERİ TERCİH EDİLİYOR
Türkiye genelinde kira ortalamasının en düşük olduğu iller arasında Erzurum, Trabzon ve Kayseri öne çıkıyor. Ancak büyükşehirlerde kira fiyatları özellikle üniversite kayıt döneminde hızla yükseliyor.
İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARI İLÇE İLÇE DEĞİŞİYOR
İstanbul'da kiralar ilçelere göre ciddi farklılık gösteriyor. En düşük ortalama kira Arnavutköy, Avcılar, Esenyurt ve Silivri gibi ilçelerde görülürken, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Üsküdar gibi merkezi yerlerde fiyatlar 100 bin TL’nin üzerine çıkıyor.
İşte İstanbul’da bazı ilçelere göre ortalama kira aralıkları:
- Esenyurt: 10.000 TL – 45.000 TL
- Avcılar: 11.500 TL – 59.000 TL
- Arnavutköy: 13.500 TL – 39.500 TL
- Başakşehir: 13.500 TL – 75.000 TL
- Küçükçekmece: 13.000 TL – 80.000 TL
- Silivri: 14.000 TL – 35.000 TL
- Sancaktepe: 14.000 TL – 60.500 TL
- Beylikdüzü: 15.000 TL – 55.000 TL
- Çatalca: 17.500 TL – 35.000 TL
- Pendik: 18.000 TL – 65.000 TL
- Ümraniye: 18.000 TL – 82.500 TL
- Eyüpsultan: 18.500 TL – 105.000 TL
- Sultanbeyli: 19.500 TL – 40.000 TL
- Kağıthane: 20.000 TL – 130.000 TL
- Bağcılar: 20.000 TL – 60.000 TL
- Gaziosmanpaşa: 20.000 TL – 65.000 TL
- Çekmeköy: 20.000 TL – 115.000 TL
- Sultangazi: 21.000 TL – 55.000 TL
- Ataşehir: 22.500 TL – 120.000 TL
- Bayrampaşa: 23.000 TL – 45.000 TL
- Maltepe: 23.000 TL – 84.000 TL
- Esenler: 24.000 TL – 50.000 TL
- Fatih: 30.500 TL – 40.000 TL
- Güngören: 35.000 TL – 54.500 TL
- Zeytinburnu: 33.000 TL – 177.500 TL
- Beyoğlu: 25.000 TL – 110.000 TL
- Bahçelievler: 25.000 TL – 80.000 TL
- Sarıyer: 25.000 TL – 153.000 TL
- Kartal: 26.000 TL – 135.000 TL
- Üsküdar: 26.000 TL – 195.000 TL
- Beykoz: 27.500 TL – 115.000 TL
- Şile: 28.000 TL – 40.000 TL
- Adalar: 44.000 TL – 62.500 TL
- Kadıköy: 40.000 TL – 135.000 TL
- Beşiktaş: 42.500 TL – 130.000 TL
- Şişli: 20.000 TL – 200.000 TL
- Bakırköy: 59.000 TL – 175.000 TL
TAŞINMA YOĞUNLUĞU KİRALARI DAHA DA ARTIRABİLİR
Yalnızca öğrenciler değil, atama ve kayıt dönemi nedeniyle taşınmayı planlayan aileler de yoğun şekilde ev arıyor. Artan talep, özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde kira fiyatlarının daha da yükselebileceğine işaret ediyor.