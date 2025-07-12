İstanbul'da ekmeğe zam: Yeni fiyatlar belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu, temmuz ayı toplantısında İstanbul’daki ekmek fiyatları için yeni azami fiyat tarifesi teklifini Meclis gündemine sundu.

Teklife göre, İstanbul genelinde 1 kilogram ekmeğin azami fiyatı 75 TL olarak belirlenirken, bu oranla birlikte 200 gram ekmek için azami satış fiyatı da 15 TL oldu.

Son olarak Aralık 2024’te belirlenen 12,5 TL’lik fiyatın ardından bu güncelleme yaklaşık yüzde 20’lik bir artış anlamına geliyor.

ADALAR'A ÖZEL TARİFE

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre, Adalar ilçesi için belirlenen tarifeye yüzde 10’luk bir artış uygulanabileceği belirtilirken, bu durumda 200 gram ekmeğin Adalar’da 16,5 TL’ye kadar satılabileceği öngörülüyor.

Karar süreci tamamlandığında, yeni tarife İstanbul genelinde resmî azami fiyat olarak geçerli olacak.

Fiyat artışının ardında, son dönemde hızla artan maliyetler nedeniyle fırıncıların yaptığı zam taleplerinin etkili olduğu ifade ediliyor. İTO Meclisi’nde gündeme gelen fiyat farklılıkları kamuoyunda da tartışmalara neden olmuştu.

'BU FİYATIN ÜSTÜNE ÇIKILAMAZ'

Bu tartışmalar üzerine kürsüye çıkan İTO Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Selim Şimşek, fiyat belirlemede kilogram bazlı hesaplamanın önemine dikkat çekti.

Şimşek, “Firmalar bu fiyatın altında satabilir ama üstüne çıkamaz. Fiyat belirlenirken bir de diğer ayrıntı olarak kg fiyatı da veriliyor. Yani ekmeğin kg 75 TL ise 200 gram ekmek 15 TL. 240 gram ekmek ise 18 TL’den satabilir. Bu uygundur" diyerek gramaj farkının fiyatlara yansıyabileceğini, aksi durumlarda İl Ticaret Müdürlüğü’nün denetim yaptığını belirtti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de fırıncılar odasına bağlı işletmelerde ekmek fiyatına yine zam yapılmış ve fiyat İTO ile benzer şekilde uygulanmaya başlanmıştı.