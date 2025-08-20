Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul’da okul servisi ücretlerine yeni zam talebi: Fiyatlarda büyük artış yolda!

20.08.2025 15:44:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
İstanbul’da okul ve personel servisleri için yeni zam talepleri gündeme geldi. Artan maliyetler nedeniyle servis işletmecileri belediye ile görüşmelerini sürdürüyor.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, okul servisleri için belediyeden yüzde 50 zam talebinde bulunduklarını açıkladı. Personel servislerinde ise yüzde 100 oranında zam talep edildiği ifade edildi.

SERVİSÇİLERİN ZAM TALEBİ GÜNDEMDE

Artan maliyetler nedeniyle servis işletmecilerinin zam talepleri gündemde yer alıyor. İstanbul’da zam süreci devam ederken, Ankara’da servisçiler daha önce yüzde 50 oranında artış talep etmişti.

ANKARA’DA ZAM KARARI ALINMIŞTI

Başkentte yapılan görüşmeler sonucunda okul servislerine yüzde 30 zam kararı alınmıştı. İstanbul’daki görüşmelerin sonucunun ise kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

