İstanbul'da ortalama balık fiyatları belli oldu: En pahalı deniz ürünü hangisi?

İstanbul'da haziran ayında en çok tüketilen deniz ürünü değişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali verilerine göre, levrek hem aylık hem de yıllık bazda en fazla satılan deniz ürünü olarak hamsiyi geride bıraktı.

Haziran ayında Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde 85 farklı su ürünü satışa sunulurken, toplam 682 ton ürün işlem gördü. En fazla talep gören ürün ise levrek oldu.

LEVREK İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Haziran ayında halde 106 ton 41 kilogram levrek satıldı. Böylece levrek, toplam satışların yüzde 15,55'ini oluşturdu.

Levreği sırasıyla 90 ton 396 kilogramla çipura, 86 ton 397 kilogramla somon, 72 ton 377 kilogramla sardalya, 50 ton 931 kilogramla hamsi, 40 ton 799 kilogramla istavrit, 37 ton 39 kilogramla tekir, 20 ton 291 kilogramla kefal, 16 ton 404 kilogramla granyöz ve 16 ton 82 kilogramla mırlan takip etti.

Kalan satış miktarını ise diğer balık türleri oluşturdu.

ORTALAMA SATIŞ FİYATLARI

Haziran ayında en fazla satılan levreğin kilogramı ortalama 380,56 TL'den alıcı buldu.

Diğer ürünlerin ortalama kilogram fiyatları ise şöyle:

Çipura: 335,75 TL

335,75 TL Somon: 210,49 TL

210,49 TL Sardalya: 113,18 TL

113,18 TL Hamsi: 80,61 TL

80,61 TL İstavrit: 125,76 TL

125,76 TL Tekir: 234,13 TL

234,13 TL Kefal: 47,51 TL

47,51 TL Granyöz: 284,83 TL

284,83 TL Mırlan: 375,07 TL

EN PAHALI DENİZ ÜRÜNÜ ISTAKOZ OLDU

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde haziran ayında kilogram fiyatı en yüksek ürün 2.181 TL ile ıstakoz oldu.

Istakozu sırasıyla şu ürünler takip etti: