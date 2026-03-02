İstanbul'da şubat ayı zam şampiyonu belli oldu: Mutfakta zam fırtınası sürüyor!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), şubat ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Şubatta, indekste yer alan 336 ana üründen 244’ünün fiyatında artış görülürken, 32 ürünün fiyatı düştü.

ŞUBATTA EN FAZLA FİYATI ARTAN ÜRÜNLER

Geçen ay fiyatı en çok zamlanan ürün yüzde 60,94 ile salatalık oldu. Bunu yüzde 60,86 ile çarliston biber, yüzde 60,80 ile sivri biber, yüzde 59,61 ile kabak ve yüzde 54,01 ile dolmalık biber izledi.

Diğer yüksek fiyat artışları arasında yüzde 42,96 ile taze fasulye, yüzde 40,80 ile patlıcan, yüzde 34,10 ile limon, yüzde 28,16 ile maydanoz, yüzde 28,08 ile kıvırcık ve yüzde 24,61 ile karnabahar yer aldı.

Ulaştırma harcamalarında ulaşım araçları hizmet ücreti yüzde 20,78, taksi ücreti yüzde 20,00 ve okul servis ücreti yüzde 19,98 artış kaydederken; gıda grubunda tereyağı yüzde 15,85, yoğurt yüzde 15,31, kaymak yüzde 13,79 ve kaşar peyniri yüzde 13,17 yükseldi.

ŞUBATTA EN FAZLA FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER

Fiyatı en çok azalan ürün, yüzde 43,80 ile ulaştırma harcamaları grubundan uçak bileti oldu. Bunu yüzde 11,97 ile kişisel seyahat harcamaları, yüzde 9,03 ile elektrikli kesici aletler, yüzde 8,45 ile kadın pardösü ve yüzde 6,06 ile kadın ayakkabı takip etti.

Diğer düşüşler ise yüzde 5,68 ile kadın kazak, yüzde 5,30 ile kadın çantası, yüzde 5,28 ile erkek bot, yüzde 5,22 ile otel ücreti, yüzde 5,03 ile kadın hırka ve yüzde 4,72 ile kadın kaban şeklinde sıralandı. Ayrıca yüzde 4,53 ile erkek kazak, yüzde 3,78 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 2,15 ile kadın mont, yüzde 2,07 ile porselen ev eşyası ve yüzde 1,69 ile kadın elbisesi fiyatları da geriledi.