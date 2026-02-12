İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 20 zam kapıda: Tarih belli oldu!

Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde komisyonlara havale edilen toplu ulaşım araçları, taksi ve okul servislerine zam öngören tekliflere ilişkin çalışmalarını tamamladı. Hazırlanan rapor, bugünkü İBB Meclisi toplantısında gündeme alındı.

TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 20 ZAM TALEBİ

Komisyonların hazırladığı teklifte; otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 oranında zam yapılması talep edildi.

Bu çerçevede elektronik tam bilet ücretinin 35 TL’den yüzde 20 artışla 42 TL’ye çıkarılması öngörüldü. "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin ise 2 bin 748 TL’den 3 bin 298 TL’ye yükseltilmesi istendi.

TAKSİ ÜCRETLERİNDE YENİ TARİFE ÖNERİSİ

Teklife göre taksimetre açılış ücreti 54,50 TL’den 65,40 TL’ye çıkarılacak. Kilometre başına mesafe ücreti 36,30 TL’den 43,56 TL’ye, saatlik zaman tarifesi 453,71 TL’den 544,45 TL’ye yükseltilecek. Kısa mesafe ücreti ise 175 TL’den 210 TL’ye çıkarılacak.

MİNİBÜS VE SERVİS ÜCRETLERİNDE ARTIŞ

Minibüslerde "indi-bindi" olarak adlandırılan kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 32,50 TL’den 39 TL’ye yükseltilmesi talep edildi. 4-7 kilometre arası ücretin 34 TL’den 41 TL’ye, 7-11 kilometre arası 35 TL’den 42 TL’ye, 11-15 kilometre arası 36 TL’den 43 TL’ye, 15-20 kilometre arası ise 39 TL’den 47 TL’ye çıkarılması öngörüldü. Öğrenci ücretinin de 21 TL’den 25 TL’ye yükseltilmesi istendi.

Okul servislerinde 0-1 kilometre arası ücretin 3 bin 376 TL’den 4 bin 51 TL’ye çıkarılması teklifte yer aldı. Yeni tarifenin 16 Şubat’tan itibaren uygulanmasının planlandığı belirtildi.

İFTAR MENÜSÜ FİYATINA DA ZAM

Ayrıca İBB’ye ait düğün ve davet salonlarında sunulan iftar menüsü fiyatının 550 TL’den yüzde 27,27 artışla 700 TL’ye yükseltilmesi talep edildi.