İstanbul’daki iki köprü ile yedi otoyolun özelleştirme hazırlığı başladı

Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ile İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz olacak. Ancak yapişlet- devret (KÖİ) modeliyle işletilen köprü ve otoyollarda ücret alınmaya devam edecek. Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale köprüleri ile bağlantılı otoyollar da bu kapsamda bayramda ücretli kalacak.

Cumhurbaşkanı kararına göre ücretsiz uygulama 22 Mart Pazar saat 24.00’e kadar sürecek. Aynı tarihler arasında Marmaray, Başkentray, İZBAN ile bazı metro ve belediye toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak. Ancak bu uygulamanın son olma ihtimali arttı. İktidar, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için hazırlık yürütüyor. 2026 bütçesinde de bu varlıkların işletme haklarının devrine yönelik ihale çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

E&Y YETKİLENDİRİLDİ

Bu süreç kapsamında, İstanbul’daki iki köprü ile yedi otoyolun özelleştirme süreci için İngiltere merkezli Ernst&Young LLP’ye danışmanlık görevi verildiği ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Meclis’e verdiği yanıtta yeni bir karar olmadığını ancak özelleştirme programındaki varlıklar için rutin çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Eğer plan yaşama geçerse, bugün ücretsiz olan köprü ve otoyollardan bayramlarda da ücret alınacak. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz da bunun “son ücretsiz bayramlar” olabileceğini belirterek gelecek yıllarda yurttaşların bayram yolculuklarında da ücret ödeyeceğini vurguladı.