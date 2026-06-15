Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne kayyım atandı: 1 milyon kişiyi ilgilendiriyor

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne kayyım atandı: 1 milyon kişiyi ilgilendiriyor

15.06.2026 17:56:00
Güncellenme:
Gülnur Saydam
Takip Et:
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne kayyım atandı: 1 milyon kişiyi ilgilendiriyor

Siyasetten meslek odalarına kadar Türkiye’de birçok alanda hakim kılınan kayyım uygulamalarına bir yeni daha eklendi. 1 milyon esnafın kaderi kayyıma terk edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde (İSTESOB) seçim krizi büyüyor. 16 Ekim 2025’te Birlik Başkanı Faik Yılmaz’ın vefat etmesinin ardından başkanlık görevini Başkan Vekili Mesut Şengün üstlenmişti. Ancak kanunen Mayıs 2026’da yapılması gereken genel kurul gerçekleştirilemeyince mevcut yönetim görevden alındı.

1 MİLYON ESNAFIN İRADESİ ASKIDA KALDI

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), 5362 sayılı Kanun’a dayanarak 1 Haziran itibarıyla İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne üç kişilik bir kurul atadı. Böylece İstanbul’daki yüz binlerce esnafı temsil eden birlik, seçimle gelen yönetim yerine kayyım niteliğindeki bir kurul tarafından yönetilmeye başlandı.

Kurul Başkanlığına TESK Genel Başkan Vekili ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı getirilirken, kurul üyeliklerine İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran ile Alibeyköy Halk Otobüsleri Kamyoncuları Kamyonetçileri Minibüsçüleri ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Zeki Ateş atandı.

Image

Ancak süreçteki en büyük tartışma seçim takviminin hâlâ açıklanmamış olması. Esnaf camiası, “Sandık ne zaman kurulacak?”, “Delegeler nasıl belirlenecek?”, “Adaylık süreci nasıl işleyecek?” sorularına yanıt bekliyor.

Birliğin yeni yönetiminin temel görevi seçim yapmak olmasına rağmen, seçim tarihine ilişkin herhangi bir resmi duyuru bulunmuyor. Bu durum esnaf teşkilatında belirsizliği artırırken, kayyım yönetiminin ne kadar süre görevde kalacağı da merak konusu oldu.

SEÇİM YERİNE 3 KİŞİLİK HEYET

Kulislere göre, Faik Yılmaz’ın vefatından sonra başkanlık koltuğuna oturan Mesut Şengün’ün görevden uzaklaştırılması esnaf camiasında farklı yorumlara yol açtı. Bir kesim sürecin tamamen yasal zorunluluktan kaynaklandığını savunurken, diğer kesim ise kararın arkasında siyasi tercihlerin bulunduğunu öne sürüyor.

Şimdi gözler, İstanbul esnafının kaderini belirleyecek seçim tarihinin açıklanıp açıklanmayacağında.

ESKİ BAŞKAN İDDİALARI YALANLADI

Cumhuriyet Eski Başkan Mesut Şengün’e iddiaları sordu. Şengün seçim yapamadıklarını ancak şimdiki süreçle ilgili her hangi bir sorun olmadığını belirtti. İddiaları yalanladı.

İlgili Konular: #Esnaf #kayyım

İlgili Haberler

Yalova’da 12 yaşındaki Kerem’in ölümüne ilişkin davada müebbet hapis talebi
Yalova’da 12 yaşındaki Kerem’in ölümüne ilişkin davada müebbet hapis talebi Yalova’da, 2018 yılında 11 yaşındaki Kerem Karakaya’nın sınıf arkadaşı F.B tarafından tüfekle kaza sonucu vurulmasıyla ilgili süren davada acılı aile ve avukatlarının ortaya koyduğu iddialar üzerine F.B’nin annesi Serpil B. ağır cezada yargılanmaya başlamıştı. Sanık hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı S.B’nin kasten öldürme suçunda müebbet hapsini talep eti.
Özşen Madencilik eylemi 27'nci gününde... Erkan Baş: 'Bu mücadele hepimizin mücadelesi'
Özşen Madencilik eylemi 27'nci gününde... Erkan Baş: 'Bu mücadele hepimizin mücadelesi' Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Edirne Uzunköprü'de Özşen Madencilik eyleminin 27'nci gününde direnen maden işçilerine yaptığı destek açıklamasında, "Dün burada günlerdir yeraltındaki eşini, çocuğunu görmek isteyen kadınlara dönük bir saldırı başlatıldı. Hayatımda böyle alçaklık, böyle namussuzluk görmedim. Buna isyan ediyoruz, bunu kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı.
Mahkemeden binlerce memur için emsal karar: Eksik kalan ikramiye farkları faiziyle ödenecek
Mahkemeden binlerce memur için emsal karar: Eksik kalan ikramiye farkları faiziyle ödenecek Anayasa Mahkemesi'nin yüzde 2 sendika barajını iptal etmesinin ardından idare mahkemesinden emsal bir karar geldi. Mahkeme, baraj gerekçesiyle mağdur edilen aile hekimine eksik ödenen toplu sözleşme ikramiyelerinin yasal faiziyle geri verilmesine hükmederek binlerce kamu emekçisi için geriye dönük hak arama yolunu açtı.