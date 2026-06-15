İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne kayyım atandı: 1 milyon kişiyi ilgilendiriyor

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde (İSTESOB) seçim krizi büyüyor. 16 Ekim 2025’te Birlik Başkanı Faik Yılmaz’ın vefat etmesinin ardından başkanlık görevini Başkan Vekili Mesut Şengün üstlenmişti. Ancak kanunen Mayıs 2026’da yapılması gereken genel kurul gerçekleştirilemeyince mevcut yönetim görevden alındı.

1 MİLYON ESNAFIN İRADESİ ASKIDA KALDI

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), 5362 sayılı Kanun’a dayanarak 1 Haziran itibarıyla İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne üç kişilik bir kurul atadı. Böylece İstanbul’daki yüz binlerce esnafı temsil eden birlik, seçimle gelen yönetim yerine kayyım niteliğindeki bir kurul tarafından yönetilmeye başlandı.

Kurul Başkanlığına TESK Genel Başkan Vekili ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı getirilirken, kurul üyeliklerine İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran ile Alibeyköy Halk Otobüsleri Kamyoncuları Kamyonetçileri Minibüsçüleri ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Zeki Ateş atandı.

Ancak süreçteki en büyük tartışma seçim takviminin hâlâ açıklanmamış olması. Esnaf camiası, “Sandık ne zaman kurulacak?”, “Delegeler nasıl belirlenecek?”, “Adaylık süreci nasıl işleyecek?” sorularına yanıt bekliyor.

Birliğin yeni yönetiminin temel görevi seçim yapmak olmasına rağmen, seçim tarihine ilişkin herhangi bir resmi duyuru bulunmuyor. Bu durum esnaf teşkilatında belirsizliği artırırken, kayyım yönetiminin ne kadar süre görevde kalacağı da merak konusu oldu.

SEÇİM YERİNE 3 KİŞİLİK HEYET

Kulislere göre, Faik Yılmaz’ın vefatından sonra başkanlık koltuğuna oturan Mesut Şengün’ün görevden uzaklaştırılması esnaf camiasında farklı yorumlara yol açtı. Bir kesim sürecin tamamen yasal zorunluluktan kaynaklandığını savunurken, diğer kesim ise kararın arkasında siyasi tercihlerin bulunduğunu öne sürüyor.

Şimdi gözler, İstanbul esnafının kaderini belirleyecek seçim tarihinin açıklanıp açıklanmayacağında.

ESKİ BAŞKAN İDDİALARI YALANLADI

Cumhuriyet Eski Başkan Mesut Şengün’e iddiaları sordu. Şengün seçim yapamadıklarını ancak şimdiki süreçle ilgili her hangi bir sorun olmadığını belirtti. İddiaları yalanladı.