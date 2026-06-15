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Mahkemeden binlerce memur için emsal karar: Eksik kalan ikramiye farkları faiziyle ödenecek

Mahkemeden binlerce memur için emsal karar: Eksik kalan ikramiye farkları faiziyle ödenecek

15.06.2026 17:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Mahkemeden binlerce memur için emsal karar: Eksik kalan ikramiye farkları faiziyle ödenecek

Anayasa Mahkemesi'nin yüzde 2 sendika barajını iptal etmesinin ardından idare mahkemesinden emsal bir karar geldi. Mahkeme, baraj gerekçesiyle mağdur edilen aile hekimine eksik ödenen toplu sözleşme ikramiyelerinin yasal faiziyle geri verilmesine hükmederek binlerce kamu emekçisi için geriye dönük hak arama yolunu açtı.
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Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği yüzde 2 sendika barajı gerekçesiyle eksik ödeme yapılan bir aile hekimi, idare mahkemesine açtığı davayı kazandı. Mahkeme, gösterge farkının hakediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte çalışana ödenmesine hükmetti.

Birlik ve Dayanışma Sendikası üyesi bir aile hekimi, 1 Ocak 2023 ile 5 Mart 2024 tarihleri arasında üyesi olduğu sendikanın yüzde 2 barajının altında kalması gerekçesiyle eksik ikramiye ödemesine maruz bırakıldı. Bu dönemde barajı aşan sendika üyelerine 2 bin 119 gösterge rakamı üzerinden tam toplu sözleşme ikramiyesi ödenirken, baraj altındaki sendika üyelerine yalnızca 750 gösterge üzerinden kısıtlı "toplu sözleşme desteği" verildi. Aynı işi yapan memurlar arasında yaratılan gelir farkını mülkiyet hakkına haksız müdahale olarak değerlendiren aile hekimi, idare mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin yüzde 2 sendika barajını eşitlik ilkesine ve sendika özgürlüğüne aykırı bularak iptal ettiğini, Danıştay 12. Dairesi'nin de bu baraja dayalı ödeme rehberlerini hukuka aykırı bularak ortadan kaldırdığını kayıt altına aldı. Anayasal dayanağı çöken bir uygulamanın sürdürülerek çalışanlara eksik ödeme yapılmasının hiçbir yasal zemini kalmadığını belirten mahkeme, gösterge farkının hakediş tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmetti.

'BU KARAR ÖNEMLİ BİR HUKUK ZAFERİDİR'

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, kararın Türkiye genelinde benzer mağduriyetleri yaşayan binlerce kamu emekçisi için güçlü bir emsal oluşturduğunu vurguladı. Sendika olarak ülke genelinde 80 dava açtıklarını belirten Mehlepçi, "Bu karar yalnızca bir üyemizin kazancı değil. Yıllardır ayrımcılığa uğrayan, cezalandırılan ve sendikal tercihi nedeniyle ekonomik kayba uğratılan tüm kamu emekçilerinin haklılığını ortaya koyan önemli bir hukuk zaferidir. İdarelerin bu kararları uygulaması bir tercih değil, hukuki bir zorunluluktur" dedi.

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Baraj uygulamasının kamu çalışanlarına "iktidar destekli büyük sendikalara üye olun ya da ekonomik ceza yiyin" mesajı vermeyi amaçladığını öne süren Mehlepçi, 2023'te yüzde 2 barajı ilk getirildiğinde iktidara yakın iki büyük sendikanın üye oranının yüzde 78 düzeyinde olduğunu, AYM'nin iptal kararının ardından bu oranın yüzde 68'e gerilediğini aktardı.

Kararın ardından 2023-2024 yılları arasında yüzde 2 barajı gerekçesiyle eksik ödeme yapılan tüm kamu görevlilerinin idareye başvurarak hak ettikleri farkları faiziyle geri alabilmelerinin önü açılmış oldu.

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