Kapatılan Atatürk Havalimanı Bilal Erdoğan'ın festival alanı oldu
Tepkilere rağmen kullanıma kapatılan ve yıkımına başlanılan Atatürk Havalimanı alanında, Bilal Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından festival düzenleniyor.
İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla 2019’da kapatılan ve pistlerinin bir kısmı kullanıma kapatılan Atatürk Havalimanı, AKP tarafından 'Millet Bahçesi' ilan edilmişti.
29 Mayıs'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı fidan dikme töreni yapılan havalimanı bu kez Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun festival alanı oldu.
"Etnospor Kültür Festivali" adıyla Atatürk Havalimanı'nda yapılan festivalin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.
Havalimanında düzenlenen ve 3 gün sürecek olan organizasyonun ilk gününde stantları gezen Bilal Erdoğan, festivale katılanlarla fotoğraf çekildi.
Okçuluk stantlarını ziyaret eden Erdoğan, burada geleneksel yay ile ardından da sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak ok atışı yaptı.
Festivalle ilgili Adem Metan'a açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, "Bir kere bu geleneksel sporlarımızın ve oyunlarımızın çok cazibesinin olmadığını, çocukların bunları sevmeyeceğini düşünen bazıları var, onların bunu görmesi lazım" dedi.
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