Cumhuriyet, Atatürk Havalimanı'ndaki 'taşımalı töreni' ve 'katılım zorunludur' mesajını gündeme getirmişti: 'Baskının adı gönüllülük oldu'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Töreni'ne ilişkin verdiği soru önergelerini bakanlar yanıtladı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet’in kurum içi mesajlaşmalar üstünden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin fidan dikme törenine bakanlık personelinin “zorla getirildiği” haberini inkar etti. Cumhuriyet, 29 Mayıs’ta “Eğitimi alet ettiler” başlığıyla gündeme getirdiği haberde, Atatürk Havalimanı’nda yapılan ilk fidan dikimi ve İstanbul’un fethinin 569. yılı kutlamaları için İstanbul’daki öğrencilerin kutlamalara katılmasının zorunlu tutulduğunu gündeme getirdi.
Haberde konuya ilişkin Esenler’deki bir lisenin müdürünün, öğretmenlerin olduğu iletişim grubuna “Etkinliğe idareci, öğretmen, veli ve öğrenci dahil olmak üzere katılım talep ediyorlar. Her okuldan, okulun yüzde 20’si kadar katılım bekleniyormuş. Okul bahçelerine servis araçları göndereceklermiş. Araç için bizden sayı talep ediyorlar” mesajına yer verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi de aynı törene katılım için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yöneticilerinin, tüm çalışanlara sözlü, SMS ve WhatsApp mesajları ile “katılım zorunludur” baskısı yapıldığını söyledi.
‘YÖNETMELİĞE UYGUN’
Bakanlar, Meclis’e taşınan konuya önergeler üzerinden yanıt verdi. CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in önergesine dönen Bakan Özer, mesajları inkar ederek “Törene gönüllü olarak katılmak isteyen öğrencilerle alakalı gerekli işlemlerin; Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre yapıldığı, öğrenci ve personelin katılımıyla ilgili resmi yazının yazılmadığı belirtilmiştir” savunmasını yaptı.
CHP’li İlgezdi’nin önergesine yanıt veren Bakan Kurum da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesini “vizyon proje” olarak tanımladı. Bakanlık içi mesajlaşmaların gerçek olmadığını ileri süren Kurum, “Bu kapsamda gönüllülük esasına göre katılım yapılmıştır. Bu konu ile ilgili herhangi bir talimat verilmemiştir” ifadelerini kullandı.
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