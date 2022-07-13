İstanbul ihracatta lider konumda

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 00:00

İstanbul, Türkiye'nin il bazındaki ihracatında lokomotif görevini başarıyla sürdürmeye devam ediyor.

Küresel ticarette önemli bir konuma sahip olan İstanbul'daki şirketler, dünyanın dört bir yanına ürünlerini ulaştırmaya tam gaz devam ediyor.

İstanbul'da faaliyet gösteren tüm sektörler gelen talepleri karşılayabilmek için kapasitelerini artırmaya devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, İstanbullu şirketlerin dış satımı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 49 milyar 945 milyon dolara ulaştı.

İstanbul'u ocak-haziran ihracatında 10 milyar 147 milyon dolarla Kocaeli, 7 milyar 918 milyon dolarla Bursa, 7 milyar 140 milyon dolarla İzmir, 5 milyar 346 milyon dolarla Ankara, 5 milyar 194 milyon dolarla Gaziantep, 2 milyar 631 milyon dolarla Sakarya, 2 milyar 534 milyon dolarla Denizli, 2 milyar 520 milyon dolarla Manisa ve 1 milyar 940 milyon dolarla Hatay izledi.

Şirketler, yılın 6 ayında dünyanın 230 noktasına ürünlerini ulaştırırken, Türkiye'nin ocak-haziran dönemindeki ihracatındaki payı yüzde 32.5 oldu. Yılın 6 ayında miktar bazında en fazla ihracat artışını da İstanbullu şirketler gerçekleştirdi.

İstanbullu şirketlerin dış satımı, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 9 milyar 350 milyon dolar arttı.

İhracat artışında İstanbul'u 2 milyar 440 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 477 milyon dolarla İzmir, 907 milyon dolarla Ankara, 415 milyon dolarla Hatay, 405 milyon dolarla Adana, 397 milyon dolarla Denizli, 379 milyon dolarla Gaziantep, 310 milyon dolarla Bursa, 284 milyon dolarla Mersin takip etti.

İSTANBUL'DAKİ SANAYİ ŞİRKETLERİ İHRACATTA ÖN PLANA ÇIKTI

İstanbul'da yılın 6 ayında en fazla ihracatı sanayi grubu bünyesindeki sektörler yaptı.

İlde bu dönemde en fazla dış satımı 8 milyar 519 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri şirketleri gerçekleştirdi.

Bu sektörün ardından İstanbul'da bulunan hazır giyim ve konfeksiyon şirketleri 7 milyar 372 milyon dolarlık, çelik sektöründe faaliyet gösteren şirketler 5 milyar 924 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metaller şirketleri 4 milyar 323 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik şirketleri 3 milyar 710 milyon dolarlık ihracata imza attı.

ALMANYA LİDER PAZAR

İstanbullu şirketlerin dış satımında Almanya pazar liderliğini bırakmadı.

Ocak-haziran döneminde İstanbul'dan Almanya'ya 4 milyar 368 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

İlden ABD'ye 2 milyar 872 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a 2 milyar 529 milyon dolarlık, İtalya'ya 2 milyar 395 milyon dolarlık ve İspanya'ya 2 milyar 122 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.