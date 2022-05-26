İstanbul Planlama Ajansı duyurdu: İstanbul'da ortalama kira bedeli 6 bin 360 lira
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı, “Konut krizi ile mücadele” çalışmasını yayımladı. İstanbul'da yeni kiracılar için ortalama tutarın 6 bin 360 lirayı bulduğunu duyuruldu.
Artan konut fiyatları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' diye duyurduğu faizli konut kredisinden sonra daha da yükselişe geçti.
İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) şehirdeki konut krizine ilişkin bir değerlendirme yayımladı. Değerlendirmede İstanbul’da nisan 2022 sonu itibarıyla, mevcut kiracılar için bir senelik kira fiyatları yüzde 45,48 arttığı görüldü.
Aynı araştırma kapsamında, yeni kiralık konut ücretlerinin geçen yıla kıyasla yüzde 161,4 oranında artış gösterdiği ortaya çıktı.
İstanbul’da yeni kiracılar için ortalama kira bedeli 6 bin 360 lirayı buldu.
GÜÇLÜK ÇEKECEKLER
Önümüzdeki sene de aynı oranda kira artışı yapılması durumunda kiracıların yüzde 85,1’inin kirasını karşılamakta güçlük çekeceği belirtildi
Araştırmada, mevcut politikalar neticesinde yaşamaya elverişli konuta yalnızca üst gelir grubu ve sermaye birikimi olan kişiler erişebiliyor.
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