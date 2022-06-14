İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı pandemi öncesindeki trafik rakamlarını paylaştı

14 Haziran 2022 Salı, 16:15

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Recommends programının lansmanı, İSG Yönetim Kurulu Üyesi Mohammad Nazli Abdul Aziz ve İSG CEO’su Berk Albayrak’ın katılımıyla gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal Binası’nda düzenlenen toplantıda konuşan CEO Berk Albayrak, “Havalimanımızdan 2022'nin 01 Ocak - 10 Haziran döneminde iç hatlarda 6 milyon 114 bin 859, dış hatlarda ise 5 milyon 866 bin 753 yolcu seyahat etti. Bu yılın ilk yarısındaki yolcu sayılarına paralel olarak uçuş artışı da istatistiklere yansıdı. 2022'nin 01 Ocak- 10 Haziran döneminde iç hatlarda 40 bin 499, dış hatlarda 40 bin 369 sefer düzenlendi. 2022 yılının ilk 5 ay verilerine göre bu rakama yüzde 80 düzeyinde yakaladık” dedi.

Sabiha Gökçen, pandeminin hemen öncesinde, 2019 yılında 35,5 milyon misafir ağırlamıştı.

İSG’nin pandemi sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildiğini ve 2022 yılı Avrupa yolcu trafiğinde sekizinci olduğunu hatırlatan Mohammad Nazli Abdul Aziz, “İleriye dönük olarak vizyonumuz, ‘şehrin lider havalimanı’ sloganıyla mükemmel bir havalimanı deneyimi sunmaktır. Yayına aldığımız ISG Recommends programı ile yolcularımıza seyahatlerine karar verdikleri andan dönüş anına kadar yanlarında olacağımız, teknoloji ve seyahatin iç içe geçtiği, güçlü iş birlikleri ve ayrıcalıklar sunan bir deneyim tasarlıyoruz” şeklinde konuştu.

İSG’den seferler, 39’u iç hat, 110’u dış hat olmak üzere toplamda 49 farklı ülkede 149 destinasyona 44 havayolu ile gerçekleştiriliyor.