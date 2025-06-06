​​​​​​​İstanbul Ticaret Borsası'nın gıda güvenliği mesajında sosyal medya vurgusu!

​​​​​​​İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü kapsamında değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya paylaşımlarının gıdalar konusunda hurafeler yaydığına ve denetimsiz satışların kaynağı olduğuna dikkati çeken Kopuz, sosyal medyadaki hatalı bilgi ve denetimsiz ürünlerin gıda güvenliği için yeni tehdit haline geldiğini bildirdi.

Kopuz, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde gıda güvenliğine dikkati çekmek için ilan edilen Dünya Gıda Güvenliği Günü'nün bu yılki temasının "Bilim" olarak belirlendiğini belirterek, "Bilim, gıda güvenliğinin merkezindedir çünkü gıdayı güvensiz kılan şeyin ne olduğunu ve gıda kaynaklı hastalıkların nasıl önlenebileceğini bilim sayesinde öğreniriz. Bilimsel bilgiye dayanmayan verilerin ve iddiaların fütursuzca kullanıldığı sosyal medya, bu nedenle gıda güvenliği konusunda bir tehdit haline gelmiş durumda" ifadelerini kullandı. Kopuz daha sonra şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyanın doğurduğu gıda güvenliği konusundaki sorunlar bununla sınırlı değil. Bu mecralarda yayılan gıda hurafeleri kadar, denetimsiz gerçekleşen satışlar da gıda güvenliği için tehdit oluşturuyor. Özellikle el yapımı, doğal, organik, köyden gibi ibarelerle satılan ve üretim süreçleri herhangi bir denetime tabi olmayan ürünler çok tehlikeli. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, her yıl binlerce denetim yapıyor ama sayısız sosyal medya hesabını tespit etmeleri ve tek tek denetlemeleri çok zor. Bu nedenle tüketici bilincinin geliştirilmesi çok önemli."

ETİKETLERE DİKKAT

Kopuz, sosyal medyada dolaşan gıda konusundaki bilgilerin sağlam kaynaklardan doğrulanması, en azından aile hekimlerine ve diyetisyenlere sorulmasının hayati önemde olduğunu vurguladı.

Etiketsiz ya da etiketlerinde üreticisi ve içerikleri açıkça belirtilmemiş ürünlerden uzak durulması gerektiğine işaret eden Kopuz, böyle durumların ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Alo 174" hattına şikâyet edilmesi uyarısında bulundu.