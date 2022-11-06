Cübbeli İTO seçimlerine el attı, Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı

06 Kasım 2022 Pazar, 07:08

"Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen, iktidara sıkı desteğiyle bilinen İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul Ticaret Odası seçimleri öncesi oy kullanacakları CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef alarak çağrıda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık desteğini dile getirdiği görüntüleri ortaya çıkan mevcut başkan Avdagiç için "Doğru düzgün bir insan" diyen Ünlü, seçimlerde Avdagiç'e karşı bir de "Kaftancıoğlu'nun ekibinin devrede olduğunu" öne sürdü.

Sözkonusu adayın LGBTİ'leri destek veren yatırımlar yapacağını iddia edip şimdiki yönetimin ise böyle bir faaliyetinin olmadığını söyleyen Ünlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarında şirket sahibi takipçilerine şöyle çağrı yaptı:

"Türk toplumunun duygu ve düşüncesinden uzak yöneticiler gelirse bu kurumların başına, o kaynakları Müslüman-Türk toplumunun aleyhine, LGBT ve benzeri bozuk yapıların lehine kullanacaklar.

Sonra şikâyet etmeyin “çocukların ahlâkı bozuluyor, âile yapımız dağılmaya başladı” diye.

Bu yüzden önümüzdeki Çarşamba günü, 9 Kasım’da Yeşilköy Fuar Alanı'nda olacak olan seçimi ihmâl etmeyin.

Orada İTOP (İst. Tic. Odası Platformu) çadırı olacakmış. Şirketi olan arkadaşlar o çadıra gitsin, hangi komitede kime oy vereceksiniz sorun, ihmâl etmeyin. Bu işler ihmâle gelmez.

Şimdiki mevcut başkan Şekip Avdagiç Beyefendi şimdiye kadar toplum için iyi şeyler yaptı. İnşâallâh bu hizmetlerine devâm edecek sizin oylarınızla."

İşte dînî ve millî hassâsiyeti olan bâzı iş adamlarından bana gelen notlar bundan ibâret

Aksi takdirde Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara, millî ve dînî değerlerimize yapılacak zararlara ortak olacağınızı unutmayarak mutlaka rey kullanmaya gidiniz!"

"CUMHURBAŞKANINI DESTEKLEMEKLE SORUMLUYUZ"

İTO'nun mevcut başkanı Şekip Avgadiç, Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) dernek binasında 15 Ekim'de düzenlenen 'İTO Özel Paneli'nde yaptığı konuşmada, seçimlerde destek isterken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve iktidara yakınlığını açıkça dile getirip şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biraz belki şaşıracaksınız benim böyle söylememe ama bunu ifade etmekte beis görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun yürüttüğü politikalara destek verme konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz ve bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da seçilirsek bu konudaki duruşumuz da böyle olacaktır."