İstanbul'un mayıs ayı enflasyonu belli oldu: En büyük artış gıdada!

İstanbul'da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar
yüzde 2,83, toptan fiyatlar yüzde 0,69 arttı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul
Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin mayıs ayı
verilerini açıkladı.
Buna göre, kentte, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi
olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde
2,83, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise
yüzde 0,69 arttı.
Perakende fiyatlarda artış mayısta geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 46,57 olarak gerçekleşirken, toptan fiyatların yüzde 40,28
yükseldiği görüldü.
EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE
Mayısta aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış
oranı, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yüzde 3,24, konutta yüzde
3,10, eğlence ve kültür harcamalarında yüzde 2,52, çeşitli mal ve hizmetlerde
yüzde 2,06, ev eşyasında yüzde 1,79, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde
1,7, ulaştırmada yüzde 1,12, haberleşmede yüzde 0,88, sağlık harcamalarında
yüzde 0,72, giyim ve ayakkabıda yüzde 0,15 oldu.
Eğitim harcamaları yüzde 0,01 azalırken, alkollü içecekler
ve tütün harcamaları grubunda değişim yaşanmadı.
İstanbul'da mayısta fiyat indeksinin belirlenmesinde, gıda
ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan bazı ürün gruplarında mevsimsel
değişime bağlı olarak yaşanan fiyat değişimleri, konut, eğlence ve kültür, ev
eşyası harcamalarıyla çeşitli mal ve hizmetler gruplarındaki bazı ürün ve hizmetlerde
piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.
Mayısta toptan fiyatlar, inşaat malzemeleri grubunda yüzde
2,47, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,85, madenlerde yüzde 0,49, kimyevi
maddelerde yüzde 0,22, gıda maddelerinde yüzde 0,17 arttı.
İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,16 azalış izlenirken,
mensucatta değişim yaşanmadı.
Yıllık ortalama bazda mayısta gruplar itibarıyla inşaat
malzemelerinde yüzde 81,37, mensucatta yüzde 66,97, kimyevi maddelerde yüzde
40,55, gıda maddelerinde yüzde 37,55, işlenmemiş maddelerde yüzde 32,38,
yakacak ve enerjide yüzde 29,85, madenlerde yüzde 23,29 artış gerçekleşti.