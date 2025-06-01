İstanbul'un mayıs ayı enflasyonu belli oldu: En büyük artış gıdada!

İstanbul'da mayısta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,83, toptan fiyatlar yüzde 0,69 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, kentte, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,83, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,69 arttı.

Perakende fiyatlarda artış mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,57 olarak gerçekleşirken, toptan fiyatların yüzde 40,28 yükseldiği görüldü.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE

Mayısta aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yüzde 3,24, konutta yüzde 3,10, eğlence ve kültür harcamalarında yüzde 2,52, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,06, ev eşyasında yüzde 1,79, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 1,7, ulaştırmada yüzde 1,12, haberleşmede yüzde 0,88, sağlık harcamalarında yüzde 0,72, giyim ve ayakkabıda yüzde 0,15 oldu.

Eğitim harcamaları yüzde 0,01 azalırken, alkollü içecekler ve tütün harcamaları grubunda değişim yaşanmadı.

İstanbul'da mayısta fiyat indeksinin belirlenmesinde, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan bazı ürün gruplarında mevsimsel değişime bağlı olarak yaşanan fiyat değişimleri, konut, eğlence ve kültür, ev eşyası harcamalarıyla çeşitli mal ve hizmetler gruplarındaki bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.

Mayısta toptan fiyatlar, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,47, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,85, madenlerde yüzde 0,49, kimyevi maddelerde yüzde 0,22, gıda maddelerinde yüzde 0,17 arttı.

İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,16 azalış izlenirken, mensucatta değişim yaşanmadı.

Yıllık ortalama bazda mayısta gruplar itibarıyla inşaat malzemelerinde yüzde 81,37, mensucatta yüzde 66,97, kimyevi maddelerde yüzde 40,55, gıda maddelerinde yüzde 37,55, işlenmemiş maddelerde yüzde 32,38, yakacak ve enerjide yüzde 29,85, madenlerde yüzde 23,29 artış gerçekleşti.