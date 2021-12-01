Üniversite yemekhanelerinde fiyatlar arttı, kalite ve porsiyon azaldı
Üniversitelerin açılmasıyla birlikte öğrencilerin barınma sorununa yemek sorunu da eklendi. Öğrenciler, yemekhanelerdeki zamlara, kalite ve porsiyon düşüklüğüne isyan ediyor.
Normalleşme ile birlikte yeniden yüz yüze eğitim vermeye başlayan üniversiteler, barınma sorununun ardından bu kez yemekhaneleriyle gündemde. Birçok üniversite öğrencisi, yemek zamları, kalite ve porsiyon düşüklüğüne işaret ederken doymadıkları tepkisini gösteriyor.
Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesinin ardından döviz kurlarındaki dalgalanmanın da etkisiyle öğrenci yurtlarının fiyatları ve ev kiraları artmış, barınma sorunu yaşayan öğrenciler günlerce “Barınamıyoruz” diyerek eylem yapmıştı. Barınma sorunu henüz tam anlamıyla çözülmemişken bir de yemek sorunu ortaya çıktı. Öğrenciler, döviz kurlarının artmasıyla beraber zamlanan gıda fiyatları nedeniyle yemekhane dışında karnını doyuramazken, yemekhanelerin yetersiz koşulları ve yüksek fiyatları ise tepki çekiyor. Arasında köklü üniversitelerin de olduğu farklı illerdeki birçok üniversitenin öğrencileri, yemekhanelere tepki gösteriyor. Bazı üniversitelerde öğrenciler eylem düzenleyip imza toplarken bazı üniversite öğrencileri de tepkilerini sosyal medyadan dile getiriyor.
DÖRT BİR YANDA TEPKİ
ODTÜ’de öğrenciler, yemekhane yemeklerinin az porsiyonlu ve niteliksiz olması, yemekhane işçilerinin ise kötü çalışma koşullarına karşı 5 bin imza toplayarak rektörlüğe verirken, Sakarya Üniversitesi öğrencileri ile sosyal medyadan “Yemekhane hijyenik değil, pahalı ve yemekleri de kötü. Öğrenciler yemekhaneyi mecburiyetten tercih ediyor” şeklinde paylaşımlarda bulundu. Hacettepe’de yemekhanedeki yemeklerden yiyen öğrencilerin zehirlenmesine tepki gösteren bir öğrenci de “Hafta sonu çorba vermiyorsunuz, kahvaltıda bütçe yetmiyor diye domatesi bile kesiyosunuz, bari zehirlemeyin” ifadelerini kullandı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri de artan yemekhane ücretlerine yemekhanede yaptıkları açıklama ile tepki gösterdi.
ÇANKAYA KAPILARINI AÇTI
CHP’li Çankaya Belediyesi ise belediye yemekhanesini 1 hafta önce üniversite öğrencilerine açtı. Böylece üniversite öğrencileri, belediyenin yemekhanesinden akşamları ücretsiz yararlanabiliyor.
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