MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası: 'Yapmayın, felaket olur dedim'

MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, yerel seçimlere günler kala son anket çalışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sencar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul seçimini kaybetmesi durumunda siyasette oluşacak tabloya ilişkin öngörülerde bulundu. Sencar ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçtiğini iddia ettiği bir diyaloğu paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 12:04
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31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere günler kala anket şirketlerinin araştırmaları devam ediyor.

Son olarak MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, yerel seçimlere günler kala son anket çalışmasına ilişkin Medyascope’tan Ruşen Çakır’a değerlendirmelerde bulundu.

İMAMOĞLU KAYBEDERSE…

Ekrem İmamoğlu’nun AKP’nin adayı Murat Kurum karşısında anketlerde önde olduğunu belirten Sencar, “Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kaybederse, Erdoğan ölünceye kadar Türkiye’nin cumhurbaşkanıdır” dedi.

"KILIÇDAROĞLU’NA FELAKET OLUR DEDİM"

Sencar 10 ay önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ise CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen konuşmayı da anlattı.

Kılıçdaroğlu’nu seçimlerinden önce ziyaret ettiğini belirten Sencar, “‘Yapmayın, felaket olur’ dedim. Kemal Bey benim omzuma vurdu, ‘Hocam hiç merak etme, yüzde 60’la kazanacağım’ ifadelerini kullandı.


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