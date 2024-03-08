Avcılar’da iki metrobüs çarpıştı: 5 yaralı

Avcılar’da, durakta yolcu alan metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada, 4 yolcu hafif yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 14:00
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Kaza, saat 12.30 sıralarında Avcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu indirmek üzere durağa yanaşan metrobüse aynı yönden gelen metrobüs arkadan çarptı. Kazada metrobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. Güvenlik görevlisinin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası durakta bulunan iki metrobüs ileriye alındı. Yapılan çalışmalar nedeniyle metrobüs seferleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Ekiplerin çalışmaları sonrası kazaya karışan metrobüslerin vinç yardımıyla çekilmesi ile seferler normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.


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