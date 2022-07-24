İstanbul'da 3 milyon 200 bin yurttaş ev kirasını ödeyemiyor

24 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Kira fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle yurttaşlar barınma kriziyle karşı karşıya. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon 78.62. Türk-İş’in haziran ayı açlık-yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması 6 bin 391 lira. Buna karşın asgari ücretin 5 bin 500 lira olması ve yüksek kira bedelleri birlikte düşünüldüğünde tablo yurttaşlar için içinden çıkılmaz bir hal alıyor. İktidarın çözümü ise kira artışlarına yüzde 25 sınırı getirmek oldu. Ancak bu sınırlama, yeni ev arayan kiracılara yardımcı olmadı.

‘YARISI ÖDEYEMİYOR’

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ekonomik kriz karşısında yurttaşların kiralarını ödeyemediklerini belirtti. İstanbul’da yaşam maliyetinin bir yılda yüzde 86 arttığını belirten Tekin, “İPA araştırmasına göre İstanbulluların yüzde 95’i kiraların yüksek olduğunu düşünüyor. 16 milyon İstanbullu var. 6 milyon 400 bin kişi kirada yaşıyor. En az 3 milyon 200 bin kişi de kirasını ödeyemiyor. İstanbul’da kiracıların yarısı İstanbul’da temel barınma harcamasını karşılayamıyor” dedi.

Tekin, şu ifadeleri kullandı: “Erdoğan İstanbulluları açlığa, Türkiye’yi yoksulluğa mahkûm etti. Erdoğan’ın çıktığı mahallelerde çocuklar geceleri yatağa aç yatıyor. Pazar yerinde millet yerden çürük sebze topluyor. Kendi büyüdüğü sokaklarda dolaşma cesareti olsa, yarattığı yıkımı ve açlığı görecek. Sonbahar ve kış ayları zor geçecek..”

‘ASTRONOMİK ARTIŞ’

Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu Sözcüsü Cihan Uyanık, konut fiyatlarındaki artışın dur durak bilmediğini belirtti.

Uyanık, “Kira artış oranına yüzde 25 sınırı getirildi ancak hayata geçtiğini söylemek oldukça güç. Birçok ev sahibi konutun bulunduğu bölgedeki emsal kiraları örnek göstererek astronomik kira artışı yapmaya çalışıyor. Mevcut kiracılar sorunların altından kalkamazken yeni bir ev arayışına girenlerin maaşlarının tamamı dahi kiralara yetmez hale geldi” diye konuştu.