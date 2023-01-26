İstanbul'da 3 scooter firması piyasadan çekildi

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 12:38

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 12:39

İstanbul'da 8 bin 234 scooter sahibi 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 3 firmaya ait e-scooter izinlerinin iptal edilmesi teklifi görüşüldü.

Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Bu kapsamda toplam 8 bin 234 scooterı bulunan 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekilmiş oldu.







