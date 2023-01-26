İstanbul'da 3 scooter firması piyasadan çekildi
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, 8 bin 234 scooter'ı bulunan 3 firmanın kendi isteğiyle piyasadan çekilmesine dair karar onaylandı.
İstanbul'da 8 bin 234 scooter sahibi 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 3 firmaya ait e-scooter izinlerinin iptal edilmesi teklifi görüşüldü.
Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.
Bu kapsamda toplam 8 bin 234 scooterı bulunan 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekilmiş oldu.
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