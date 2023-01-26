İstanbul'da 3 scooter firması piyasadan çekildi

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, 8 bin 234 scooter'ı bulunan 3 firmanın kendi isteğiyle piyasadan çekilmesine dair karar onaylandı.

DHA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 12:38
İstanbul'da 3 scooter firması piyasadan çekildi
Abone Ol google-news

İstanbul'da 8 bin 234 scooter sahibi 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, 3 firmaya ait e-scooter izinlerinin iptal edilmesi teklifi görüşüldü.

Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Bu kapsamda toplam 8 bin 234 scooterı bulunan 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekilmiş oldu.




ibb scooter UKOME

İlgili Haberler

Ölümlü scooter kazasında 'itme' iddiası

Ölümlü scooter kazasında 'itme' iddiası
Kadıköy Belediyesi kaldırımlarda bırakılan scooter’ları toplama kararı aldı

Kadıköy Belediyesi kaldırımlarda bırakılan scooter’ları toplama kararı aldı
Kadıköy'de denetimler kapsamında bugün 71 scooter toplandı

Kadıköy'de denetimler kapsamında bugün 71 scooter toplandı

En Çok Okunan Haberler