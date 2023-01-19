Kadıköy Belediyesi kaldırımlarda bırakılan scooter’ları toplama kararı aldı

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 04:23

Kadıköy Belediyesi ilçedeki kaldırımları işgal eden elektrikli scooter’ları geçtiğimiz gün kaldırdı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bu firmaların artık kendilerine bir düzen vermesi gerekiyor” dedi. Scooter tartışması devam ederken Cumhuriyet konuya ilişkin İYİ Partili İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu üyesi Dr. Suat Sarı ile konuştu.

İYİ Partili Sarı, elektrikli scooter’larla ilgili denetimlerin artırılması gerektiğini ve özel park yerlerinin bulunması gerektiğini söyledi. Yaya kaldırımlarının genişletilmesi gerektiğine vurgu yapan Sarı, “İnsanlar da gelişigüzel, istediği yere işi bitince bırakıyorlar. Mesela motosiklet kullanıcılarının ehliyet almaları gerekirken niye bu insanlara böyle bir şey söylenmiyor? Scooter’ı çok kötü kullanıyorlar. Firmalar da devlete bırakmış. Esasında kontrolleri kendilerinin yapmaları lazım. Mesela Martı’nın sahibi diyor ki ‘kaldırımların neresinde problem olduğunu bize söyleyin. Biz bakalım’ diyor. Halbuki bence onların bu duruma gelmeden kendi kontrollerini yapıp belediyelere bu durumu yansıtmamaları lazım. Topu birbirlerine atıyorlar” dedi. Sarı sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Scooter park yerinin olması lazım. Bunu Avusturya’da, Almanya’da mükemmel uyguluyorlar. Denetim ve ceza lazım. Şu an boş verilmiş bir durum var.”

Fransa’nın başkenti Paris’te elektrikli scooter’ların kullanılmaya devam edilip edilmeyeceğine ilişkin nisan ayında halk oylaması düzenlenecek. Paris’te yapılacak olan referanduma dikkat çeken Sarı, “Fransa’da böyle uygulanamadığı için bu kararı aldılar. İç denetimi scooter firmaları kurmadığı için halktan da yoğun tepkiler geldiği için referanduma gittiler. Referandum ülkemizde bu tür şeylerde gitmez diye düşünüyorum” dedi. Sarı scooter firmalarının iç denetim kurması gerektiğini ve belediyelerle orta yol bulması gerektiğine vurgu yaptı.

ATAŞEHİR’DE SCOOTER TOPLAMA KARARI

İstanbul’da Ataşehir Belediyesi, “elektrikli scooter sayısının kontrolsüz artışı” gerekçesiyle kaldırımlara konulan scooter’ları toplatma kararı aldı. Ataşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: “Değerli komşularımız, elektrikli scooter sayısının kontrolsüz artışı dolayısıyla kaldırımlar yayaların yürüyemeyeceği duruma geldi. Yasal sayının üzerindeki scooter’lar cadde ve sokaklardan kaldırılmadığı takdirde yarın (bugün) sabah itibarıyla zabıta ekiplerimiz tara-fından toplanacak.”