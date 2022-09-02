İstanbul'da ağustos ayında en çok maç giriş bileti pahalandı

02 Eylül 2022 Cuma, 09:59

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Ağustos ayında bir önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 106’sının perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 113 ürünün fiyatı ise değişmedi.

MAÇ GİRİŞ BİLETİ YÜZDE 90,90 ARTTI

Ağustos ayında Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda yer alan maç giriş bileti ücreti yüzde 90,90 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubundan yüzde 50 ile mektup gönderim ücreti, Gıda Harcamaları grubundan yüzde 28,09 ile limon, aynı gruptan yüzde 24,10 ile salça, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubundan yüzde 22,15 ile otel oda konaklama ücreti, Gıda Harcamalarından yüzde 19,71 ile soğan ve yüzde 17,96 bamya oldu.

ŞEFTALİ YÜZDE 32,39 UCUZLADI

2022 Ağustos ayında Gıda Harcamaları grubunda yer alan şeftali fiyatı yüzde 32,39 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Gıda Harcamaları grubundan yüzde 23,71 ile erik, yüzde 22,18 ile yaş üzüm, yüzde 21,59 ile armut, yüzde 17,35 ile biber, yüzde 16,87 ile karpuz, yüzde 16,83 ile taze fasulye oldu.