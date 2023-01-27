İstanbul’da düğün salonları salı günü tatil istiyor

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 14:10

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 14:10

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sektör olarak düğün salonlarının salı günleri tatil olması kararını aldıklarını açıkladı.

Adem Sönmez, yaptığı açıklamada, düğün sektörünün Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini, normalleşmeyle rutin işleyişe döndüğünü söyledi.

Düğün sektörünün bu yıl iyi bir dönem geçirdiğini dile getiren Sönmez, şu bilgileri verdi:

“İstanbul’da 2019 yılında 120 bin civarında tören yapılmıştı. 2020’de bu sayı pandemiyle birlikte 50 binlere düştü. 2021’de 130 bin, 2022’de yüzde 38’lik artışla 180 bin civarında düğün yapıldı. İstanbul’da yapılmış olan düğün sayıları, pandemi öncesindeki rakamları aşarak devam etti. 2023 rezervasyonlarımız çok iyi gidiyor. İstanbul’da bu yıl 200 bin ile 220 bin arasında düğün yapılmasını bekliyoruz. Ayrıca pandemi öncesi rezervasyon kültürünü yeniden kazandık.”

“TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLSUN”

Düğün sektöründe salı gününün tatil olması için çalışma başlattıklarını ve bu kapsamda İstanbul’u pilot bölge olarak seçtiklerini belirten Sönmez, sözlerine şöyle devam etti:

“Sektördeki arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılar ve istişare neticesinde, düğün salonlarının salı günleri tatil olmasıyla ilgili karar aldık. Kadın kuaförleri, güzellik uzmanları meslek oda temsilcileri ile yaptığımız istişarelerde, onlar da salı günü olmasının daha uygun olacağını, kendilerinin de bu karara uyabileceklerini belirtti.

Esnaf odası olarak bunu İstanbul Valiliğine, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ve Ticaret Bakanlığımıza bildirdik. Geçen hafta İstanbul vali yardımcısı ile bu konuda bir toplantı yaptık ve olumlu geçti. Esnaf arkadaşlarımız, İstanbul Vali’mizden bu müjdeyi onaylamasını bekliyorlar. İstanbul’da pilot olarak başlatılacak çalışmanın tüm Türkiye’ye örnek olmasını bekliyoruz.”

“KDV İYİLEŞTİRMESİ BEKLİYORUZ”

Gıda sektöründe yapılan KDV indirimini, düğün sektörü için de talep ettiklerini dile getiren Sönmez, “Cumhurbaşkanı’mızdan talebimiz, 2023’te evlenecek çiftlere bir müjde anlamında KDV oranlarımızı sabitlenmesi. Düğün sektörü olarak, KDV oranlarının düşürülmesiyle 2023’ün ilk yarısında biz de fiyatlarımızı sabitlemeye hazırız.” diye konuştu.

Sönmez, düğün sektörünün ayakta tutulmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Düğün sektörüyle beraber ekonomik şartlar da ister istemez kendiliğinden dönüyor. Düğün yapacak kişi sadece bir düğün salonu tutmuyor, düğün salonuyla beraber piyasanın içindeki 242 mala dokunuyor. Burada emlak sektöründen kuyumcusuna, beyaz eşyadan mobilyaya, tekstilinden boyacıya tadilatçıya kadar sektör kendiliğinden piyasaya dokunuyor. Onun için devletimizden KDV konusunda iyileştirme bekliyoruz.”