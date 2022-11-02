İstanbul’da ekim ayında en çok kadın kazağı pahalandı
Ekim ayında 'Giyim Harcamaları Kadın Giyimi Harcamaları' alt grubunda yer alan kazak yüzde 55,97 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 ürünün 160’ının perakende fiyatı artarken, 13 ürünün fiyatı düştü, 69 ürünün fiyatı ise değişmedi.
2022 EKİM AYINDA KADIN KAZAĞI FİYATI YÜZDE 55,97 ARTTI
Ekim ayında 'Giyim Harcamaları Kadın Giyimi Harcamaları' alt grubunda yer alan kazak yüzde 55,97 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; 'Gıda Harcamaları' grubundan yüzde 52,82 ile salatalık, yüzde 42 ile kabak, 'Kadın Giyimi Harcamaları' alt grubundan yüzde 40,48 ile çorap, 'Erkek Giyimi Harcamaları' alt grubundan yüzde 38,97 ile palto, yüzde 34,41 ile pardösü ve Gıda Harcamaları grubundan yüzde 32,67 ile domates fiyatı oldu.
2022 EKİM AYINDA LAHANA FİYATI YÜZDE 12,76 UCUZLADI
2022 ekim ayında 'Gıda Harcamaları' grubunda yer alan lahana fiyatı yüzde 12,76 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; 'Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları' grubundan yüzde 9,91 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, 'Gıda Harcamaları' grubundan yüzde 9,90 ile limon, aynı gruptan yüzde 7,93 ile elma, 'Ev Eşyası Harcamaları' grubundan yüzde 3,67 ile oturma odası takımı, Gıda Harcamaları grubundan yüzde 2,09 ile sosis oldu.
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