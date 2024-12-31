İstanbul'da ekmeğe yılbaşı zammı iddiası: Yeni fiyatlar ne kadar oldu?

İstanbul'da ekmeğe yılbaşı zammı iddia edildi. 1 Ocak 2025 itibariyle geçerli olacak yeni fiyatların duyurulduğu belirtildi.

İstanbul'da ekmeğe yılbaşı zammı iddiası: Yeni fiyatlar ne kadar oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2024 - 11:06

İstanbul'da yılın son gününde ekmeğe zam yapıldığı iddia edildi. Ekmeğin 200 gram fiyatı 12,50 TL'ye yükselirken, kilogram fiyatı da 62,50 TL oldu.

Sosyal medyada bir kırtasiyeci, ekmeğe yapılan zammı duyurarak yeni fiyatları paylaştı. İstanbul'da 200 gram ekmek, 12,50 TL, kilogram fiyatı ise 62,50 TL olarak belirlendi.

1 OCAK 2025 İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Ekmeğe yapılan zam, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak. Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından 5 Kasım'da belirlenen yeni tarifeye, 27 Aralık'ta onay verildiği öğrenildi.


Etiketler: #Ekmek #İstanbul #zam

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