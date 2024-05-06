Erce Kardeşler isyan etti: '5 aydır kaşar ekmek yiyoruz'
Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler, 1-1 biten Gaziantep FK maçının ardından konuştu. Hatayspor'un maddi zorluklar yaşadığını söyleyen Erce Kardeşler, "5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.
Atakaş Hatayspor'un tecrübeli kalecisi Erce Kardeşler, 1-1 beraberlik ile tamamladıkları Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Sezon başından beri çok yalnız kaldıklarını ve basketbol idmanları yaparak maçlara hazırlandıklarını söyledi.
"BASKETBOL İDMANI YAPIYORUZ"
Erce Kardeşler'in maç sonu görüşleri şu şekilde:
"Sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı. Tesisimiz olmadı. Paramız olmadı. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa gördüm. Düşünebiliyor musunuz bir futbol takımı basket idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi?"
"5 AYDIR KAŞAR EKMEK YİYORUZ"
"5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum. Tek isteğim Hatayspor'un ligde kalması. Ben Hatay halkı için buradayım. Volkan hoca da yalnız kaldı. Hocalık yapamadı. Hocalıktan başka her şeyi yapmaya çalıştı çünkü. Buraya kadar geldiysek Volkan hoca sayesindedir."
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