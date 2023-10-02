Son Dakika... Araç sahipleri dikkat! LPG'ye dev zam yolda: 2 Ekim 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Son dakika... Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleri gündemden düşmüyor. Otogaz grubuna yarından itibaren zam bekleniyor. İşte 2 Ekim 2023 benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları...
Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, salı gününden geçerli olmak üzere (yarın) Otogaz grubunda 69 Kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Öte yandan benzin ve motorine herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 40.17
Benzinin litresi 36.71
Ankara
Motorin litresi 40.73
Benzinin litresi 37.31
İzmir
Motorin litresi 40.91
Benzinin litresi 37.42
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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