İBB’den yüzbinlerce öğrenciye İstanbulkart uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) öğrenciliği biten yurttaşların İstanbulkartlarının tam tarifeye döneceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 21:30
İBB’den yüzbinlerce öğrenciye İstanbulkart uyarısı
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İstanbul’da binlerce öğrencinin indirimli ulaşım hakkı 24 Temmuz (bugün) sona eriyor. Öğrenciliği son erenlerin İstanbulkartları tam basacak.

İBB’den ‘Öğrencilerin dikkatine’ denilerek yapılan açıklamada, “YÖK ve MEB’den alınan verilere göre öğrenci statüsü biten İstanbulkartlar bugünden itibaren tam tarifeye dönüştürülecektir” ifadeleri yer aldı.


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