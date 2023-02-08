İBB'nin Halk Ekmek bağış kampanyasına nasıl bağış yapılır?

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 15:58

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 15:58

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Şu ana kadar 7 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken; son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), deprem bölgesi için Halk Ekmek aracılığıyla ekmek bağış kampanyası başlatıldığını duyurdu. İBB'den yapılan açıklamada, "Değerli İstanbullular, ülkece yaşadığımız deprem felaketi dolasıyla sizlerden gelen ekmek bağışı taleplerinizi İstanbul Halk Ekmek aracılığıyla afetzedelerle paylaşıyoruz" denildi. Kampanyaya nasıl bağış yapılacağı ise merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

İBB'NIN HALK EKMEK BAĞIŞ KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

İBB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bağış yapmak için:

ALO 153 üzerinden temsilciye afet bölgesi için bağış yapmak istediğinizi bildirin.

Size yönlendirilen Vakıfbank ve Ziraat Bankası hesap numaralarına yapmak istediğiniz bağış tutarını girin.''

İBB'NİN HALK EKMEK KAMPAYASINA KATILMAK İÇİN VERİLEN BANKA HESAP BİLGİLERİ NELER?

İBB'nin resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre hesap bilgileri şu şekilde:

Vakıfbank hesap bilgileri:

HESAP SAHİBİ - İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SAN.VE TİC A.Ş.

BANKA - VAKIFBANK

ŞUBE - EYÜPSULTAN TOPÇULAR

HESAP TİPİ - TL

HESAP NO - 00158007294796442

IBAN - TR02 0001 5001 5800 7294 796442

VERGİ DAİRESİ - MARMARA KURUMLAR

VERGİ NO - 4810034479

Ziraat Bankası hesap bilgileri:

HESAP SAHİBİ - İSTANBUL HALK EKMEK UN VE UNLU MADDELER GIDA SAN.VE TİC A.Ş.

BANKA - ZİRAAT BANKASI

ŞUBE - İKİTELLİ / İSTANBUL KURUMLAR

HESAP TİPİ - TL

HESAP NO - 2109930-5031

IBAN - TR13 0001 0022 5202 1099 3050 31

VERGİ DAİRESİ - MARMARA KURUMLAR

VERGİ NO - 4810034479